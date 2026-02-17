iPhone'ların Sevilen Şarj Özelliği MacBook'lara da Geliyor

Apple'ın iPhone'larda sunduğu şarj sınırı özelliği artık MacBook'larda da kullanılabilecek. Bu özellik sayesinde şarjınızı yüzde kaça kadar doldurmak istediğinizi seçebileceksiniz.

Geçtiğimiz gün yayınlanan macOS Tahoe 26.4 beta sürümüyle birlikte artık Mac’lerde de iPhone’lardaki gibi şarj sınırı belirleme özelliği kullanılabilecek.

macOS Tahoe 26.4 ile gelen yeni şarj sınırı özelliği, kullanıcıların Mac’lerinin maksimum şarj seviyesini manuel olarak belirlemesine imkan tanıyor. Sistem Ayarları > Pil > Şarj bölümünden erişilebilen yeni kaydırma çubuğu sayesinde pil seviyesi tıpkı iPhone'lardaki gibi %80, %85, %90, %95 ve %100 olarak sınırlandırılabiliyor.

MacBook'ların pil ömrünü artıracak özellik

Apple’ın hâlihazırda sunduğu Optimize Edilmiş Pil Şarjı özelliği, kullanım alışkanlıklarını analiz ederek Mac’inizi gerektiğinde %100’e kadar şarj ediyor ancak bu sistem zaman zaman pili tamamen doldurmaya devam ediyor.

Yeni şarj sınırı özelliği ise çok daha net bir sınır koyuyor. Örneğin %80 seçildiğinde cihaz asla bunun üzerine çıkmıyor. Bu da özellikle uzun süre prizde çalışan kullanıcılar için pil ömrünü ciddi şekilde uzatabilecek bir yöntem.

Apple, bu özelliği ilk olarak 2023 yılında tanıtılan iPhone 15 serisiyle kullanıma sunmuştu. Şimdi ise aynı mantık Mac tarafına da taşınmış oldu.