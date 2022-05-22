Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Apple'ın, iPhone, iPad ve MacBook üretiminin %90'ının gerçekleştiği Çin'e olan bağlılığını azaltmak için farklı alternatifler düşünmeye başladığı iddia edildi. Buna göre dev şirket, Hindistan'ı üretim konusunda 'yeni Çin' olarak görmeye başlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor ve her yıl milyonlarca ürününü tüm dünyada müşterilerine satıyor. Ancak şimdi gelen haberler, geçtiğimiz haftalarda ‘dünyanın en değerli şirketi’ unvanını kaybeden dev şirketin üretim konusunda yeni hamleler yapabileceğini ortaya koydu.

Wall Street Journal tarafından paylaşılanlara göre her yıl birçok farklı cihazı kullanıcılarına sunan dev şirketin en çok üretim yaptığı yerlerden biri olan Çin’e olan bağlığını azaltabileceği iddia edildi. Bunun nedeninin ise Çin’de son zamanlarda COVID sebebiyle artan kısıtlamalar ve önlemler olabileceği aktarıldı.

Hindistan, ‘yeni Çin’ olabilir

Gelen haberlerde bu durumun, Çin ve ABD arasında süren gerilim sebebiyle oluşmuş olabileceği de aktarıldı. Ürünlerinin önemli bir kısmını Çin’de üreten Apple’ın burası dışında üretimini genişletmek istediği ve yeni bölgelere yönelmek istediği ifade edildi. İddialarda dev şirketin Çin’e alternatif olarak bazı ülkeler üzerinde durduğu da aktarıldı.

Buna göre iPhone, iPad ve MacBook’ların üretiminin yaklaşık %90’ını Çin’de yapan Apple, düşük maliyetler ve yüksek nüfus sebebiyle Hindistan’ı üretim konusunda yeni ‘Çin’ olarak görmeye başladı. Ayrıca hâlihazırda az üretim bulunan Vietnam’da da üretim oranının artırılmasının planlandığı da kaydedildi. Son olarak Apple’ın bu konuda herhangi bir açıklamasının olmadığını; yani henüz yalnızca bir iddia olduğunu tekrar hatırlatalım.