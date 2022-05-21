AirPods'un İşitme Kaybına Yol Açması Apple'ı Davalık Etti

Teknoloji devi Apple, kablosuz kulaklığı AirPods'un bir çocuğun kulak zarını yırttığı gerekçesiyle dava edildi. Çocuğun ailesi, kulaklıktaki bir uyarı sistemi sebebiyle verilen yüksek sesin kalıcı işitme kaybına yol açtığını belirterek şirketi ihmalle suçladı.

Dünyanın en değerli şirketleri arasında bulunan Apple, her yıl farklı ürünlerini piyasaya sürüyor ve kullanıcıların beğenisine sunuyor. Şirketin ‘AirPods’ ismi verilen kablosuz kulaklığı da bu ürünlerden birisi. Bu kulaklıklar birçok kullanıcı tarafından beğenilse de eleştiri aldığı bazı noktalar olabiliyor.

Ortaya çıkan bir iddiada, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir ailenin AirPods kulaklıklar sebebiyle oldukça korkutucu bir olayın yaşandığı ileri sürüldü. Aile, kulaklıklar sebebiyle çocuklarının kulak zarının yırtıldığını ve işitme kaybı yaşadığını ifade ederek dev şirkete dava açtı.

AirPod’lar, kalıcı işitme kaybı ve kulak çınlamasına yol açtı

Açıklamalara göre Teksas eyaletinde yaşayan bir aile, Apple’a AirPods kulaklıkları sebebiyle dava açtı. Gelen haberlerde, çocuğun 2020’nin mayıs ayında Netflix üzerinden dizi izlediği sırada ‘Amber Alert’ ismi verilen bir acil durum uyarı sisteminin sesine maruz kaldığı ifade edildi. Oldukça yüksek sesli bir uyarı sistemi olan Amber Alert, kayıp veya kaçırılan çocuklar konusunda kullanıcıları bilgilendirmek için kullanıyor.

Davaya göre bu ses, 12 yaşındaki çocuğun kulak zarının yırtılmasına neden oldu. Aile de bunun sonucunda kalıcı işitme kaybı ve kulak çınlamasının ortaya çıktığını, çocuğun baş dönmesi yaşadığını ve işitme cihazı takmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu nedenle de aileye konu hakkında yeteri kadar bilgi ve uyarı sağlamadığı gerekçesiyle Apple’a dava açıldığı aktarıldı.

Ailenin avukatı da yaptığı açıklamalarda “Bu çocuğun hayatı ciddi şekilde değişti. Apple, AirPods’un ses seviyeleri hakkında bir uyarı vermedi ve işitme kaybının oluşmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

İhmalle suçlanan teknoloji devi ise konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. AirPods’un uyarı sisteminin kalıcı işitme kaybına neden olup olmayacak kadar sesli olup olmadığı konusunda kesin bilgilerin bulunmadığını belirtmekte de fayda var. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose şehrinde açılan davanın gelişmeleri önümüzdeki günlerde belli olacak.