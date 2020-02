Apple Ürünlerine Yeni Metin Düzenleyici Uygulama Geldi

Apple ürünleri için yeni bir not uygulaması geldi. Apple Store'dan indirilebilen uygulama, aynı pencere içinde birden çok sekme açmaya olanak sağlıyor. Farklı renkteki sekmelerle, sayısız not sayfası açılması ve karışıklığın önüne geçilmesi de amaçlanmış.

Akıllı telefonlarımızdaki notlar uygulaması, günlük planlarımızı yapmak, önemli bilgilerimizi kaydetmek ve randevularımızı yazmak için adeta bir can simidi diyebiliriz. Android’de olduğu gibi, halihazırda iOS ve Mac uygulamaları için de düzinelerce notlar uygulaması bulunuyor. Bunlara, her yıl daha da güçlenmeye devam eden Apple’ın Notlar uygulaması da dahil...

Apple cihazlara yeni not uygulaması:

Bu kalabalık alana en son giren ise Tot uygulaması oldu. Tot, yazılım ve grafik tasarım şirketi The Iconfactory tarafından kullanıma sunuldu. Söz konusu uygulama, Mac, iPhone ve iPad'de kullanıcıların deneyimine sunuldu. Ayrıca, cihazlar arasındaki her şeyi senkronize etmek için iCloud desteği de mevcut.

The Iconfactory, Tot uygulamasını “minik metin ahbabınız” ve “metin toplamak ve düzenlemek için zarif, basit bir yol” olarak tanımlıyor. Diğer not alma uygulamaları genellikle mümkün olduğunca çok özellikte yoğunluğa odaklanırken, Tot farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Tot, Mac’te her şeyiyle normal bir uygulama gibi davranıyor ve bunu menü çubuğuna taşımak mümkün. Tot'u tanımlayacak olursak, "Apple cihazlarında bir dizi dijital Post-it Notes (yapışkan kağıt) veya beyaz tahta olarak kullanmaktır" diyebiliriz.

Tot'un özellikleri:

Yeni not uygulaması, Mac, iPhone ve iPad'de, yalnızca yedi sayfa not tutmaya sınırlayan tek görüntülü bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Her not sayfası küçük, farklı renklerdeki dairelerden ibaret. Bu fikirle, aynı anda birçok not oluşturan kullanıcının gereksiz yere sayısız not sayfası biriktirmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Tot’un diğer özelliklerine gelecek olursak; bunlar arasında Markdown desteği, klavye komutları, Karanlık Mod entegrasyonu, zengin ve düz metin desteği ve notların .txt veya .rtf belgeleri olarak paylaşılması imkanı yer alıyor.

Uygulamayı birkaç gündür kullananlar, yeni ürünü, ihtiyaç halinde yeni bir not oluşturmaya ve bittiğinde bir notu silmeye veya onu dışa aktarmaya yarayan mükemmel bir alternatif olarak tanımladı. Uygulamayı, Mac App Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz. iOS versiyonu ise ücretli, fiyatı 20 dolar, yani yaklaşık 120 Türk lirası. Siz de Tot kullanmaya başladıysanız, deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşabilirsiniz.