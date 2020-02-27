Yeni iOS Özelliği, Çöken iPhone'ları İnternetten Kurtaracak

macOS kullanıcılarının uzunca bir süredir kullanabildiği "macOS Internet Recovery" özelliğinin bir benzeri, iOS 13.4 ile iPhone kullanıcılarına sunulacakmış gibi görünüyor. iOS 13.4'ün son beta sürümünde ortaya çıkarılan kodlar, iOS'un yeni sürümünün "İşletim Sistemi Kurtarma" isimli bir özelliğe sahip olacağını gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, tüketicilerin hizmetine sunduğu macOS isimli işletim sisteminde fazlasıyla pratik bir sistem geri yükleme imkanı sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, işletim sistemlerinde sorun yaşadıklarında ya da cihazı sıfırlamak istediklerinde herhangi bir macOS yükleme diskine ihtiyaç duymuyorlar. Apple sunucularından indirilen dosyalar, sistemin geri yüklenmesini sağlıyor.

Görünen o ki Apple, tüketicilerin sesine daha çok kulak verme kararı almış ve bu özelliği iPhone'lar için de geliştirmeye karar vermiş. Çünkü iOS 13.4'ün son beta sürümünde yer alan kodlar, "İşletim Sistemi Kurtarma" olarak isimlendirilen bir özelliğin yaklaşmakta olduğunu gözler önüne seriyor.

Apple'ın piyasaya sürdüğü ürünler ilgili detaylı çalışmalar yapan "9to5Mac" isimli bir platform tarafından ortaya çıkarılan bu özellik, iOS işletim sisteminin çökmesi durumunda sistemin doğrudan internet üzerinden kurtarılabileceğini gösteriyor. Mevcut durumlarda kullanıcılar, iPhone'ları çöktüğü takdirde bilgisayarları aracılığıyla kurtarma yapabiliyorlardı. iOS 13.4, tüketicilerin bilgisayara olan bağımlılığını ortadan kaldıracak.

Uzmanlar, iOS için geliştirilen İşletim Sistemi Kurtarma özelliğinin tıpkı macOS'daki gibi çalışacağını düşünüyorlar. Yine de Apple şu an için özelliği test ediyor ve yaşanabilecek herhangi bir sorunda özelliğin kullanım şekli tamamen değiştirilebilir.

iOS 13.4'te sunulması muhtemel olan İşletim Sistemi Kurtarma özelliği, sadece iPhone'ları değil, Apple'ın diğer ürünlerini de etkileyebilir. Çünkü Apple Watch ve HomePod gibi ürünler de şu anda benzer bir sorundan muzdaripler. Eğer Apple, yeni özelliğini kapsamlı bir şekilde geliştirdiyse, Apple'ın Apple Watch gibi ürünleri de iOS 13.4'ün bu özelliği aracılığıyla kurtarılabilir.

Apple'ın İşletim Sistemi Kurtarma isimli özelliği, çok kısa bir süre sonra kullanıcıların hizmetine sunulabilecekmiş gibi görünüyor. Ancak Apple'ın bu özelliği erteleyebileceğini de unutmamak ve yapılacak resmi açıklamaları beklemekte fayda var. Bakalım Apple'ın iOS için sunacağı bu özellik, tüketiciler için gerçekten de faydalı olabilecek mi.