Apple, Dokunmatik Yüzeyli iPad Klavyesi Geliştirdi İddiası

Apple'a yakın kaynaklar, şirketin yeni bir iPad klavyesi üzerinde çalıştığını açıkladılar. Ortaya atılan iddialara göre Apple'ın yeni klavyesi, iPad Pro ile uyumlu olacak ve Trackpad de içerecekmiş.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir sessiz sedasız çalışmalarını sürdürüyor. AirPods Pro'dan bu yana herhangi bir ürün duyurusu yapmayan şirket, yalnızca bazı sektörel açıklamalarla yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Şimdi ortaya çıkan söylentilerse, Apple'ın bu sessizliğinin kısa bir süre sonra bozulacağını gösteriyor.

Apple'a yakın kaynaklara göre şirket, şu sıralar yeni bir iPad klavyesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. iPad Pro ile uyumlu olarak çalışacağı bildirilen bu klavyenin, Apple'ın "Trackpad" olarak isimlendirdiği ve MacBook'larda görmeye alışık olduğumuz dokunmatik yüzeye de sahip olacağı bildiriliyor. Bununla da sınırlı kalmayan iddialar, Apple'ın yeni klavyesinin mevcut klavyelerle benzer bir malzemeye sahip olacağını belirtiyor.

Kaynakların iddiasına göre Apple, yaklaşmakta olan yeni klavyesi ile ilgili tüm çalışmalarını tamamlamış ve seri üretim için hazır durumda. Söz konusu klavyenin seri üretimine birkaç gün içerisinde geçileceği ifade edilirken, tüketicilerin bu yeni klavye için çok da beklemeyecekleri söyleniyor. İddialara göre Apple, yeni klavyesini mart ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tüketicilerin beğenisine sunacak.

Geçtiğimiz dönemlerde de Apple'ın iPad'lerle ilgili bir çalışma yaptığı söyleniyordu. Son iddialar ile birlikte Apple'ın yeni ürünler tanıtacağına dair beklentiler daha da artmış oldu. Ancak Apple, mart ayında düzenleneceği söylenen etkinliğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.