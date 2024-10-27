Sektörün içinden kaynaklara göre Apple ve Samsung, kriz içinde olan ve değeri ciddi şekilde düşün Intel'i satın almayı değerlendiriyor. Henüz bu konuda resmi bir adım ise atılmış değil.

Intel'in işlemcilerindeki kararsızlık sorunları Arrow Lake serisi ile de devam ediyor gibi görünüyor. Moore's Law Is Dead YouTube kanalı tarafından paylaşılan bilgilere göre Intel'in Raptor Lake işlemcilerindeki kararsızlık sorunları, Arrow Lake serisinde de olduğu gibi devam ediyor.Intel’in bu durumu düzeltmek için bir yazılım güncellemesi yayınlaması mümkün. Ancak düzeltme, Intel'in itibar kaybını telafi etmeyecektir.

Intel'in içinde bulunduğu kriz yalnızca biz son tüketiciler tarafından takip edilmiyor. Sektörün büyük oyuncularından biri ciddi değer kaybı yaşadığında, diğer şirketler de potansiyel bir satın alma fırsatını değerlendirmek üzere harekete geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda Qualcomm'un Intel’i satın almak istediğine dair dedikodular ortaya çıkmıştı.

Apple ve Samsung'un Intel'i satın almakla ilgileniyor

Şimdi ise Samsung ve Apple’ın da satın alma ilgisi duyduğuna dair bazı söylentiler dolaşmaya başladı. Söz konusu iddiaların doğru olup olmadığına dair henüz bir doğrulama yapmak mümkün değil. Ancak Intel'in son bir yılda %36 civarında değer kaybettiğini düşünürsek olası bir satın alımın tamamen imkansız olduğunu söylemek zor.

Intel, hala dünyanın enbüyük işlemci markalarından biri konumunda. Ancak üst üste yapılan hatalar şirketi ciddi bir krizin içine sürüklemiş gibi görünüyor. Tabii bu süreçte AMD'nin yükselişi, ARM mimarili işlemcilerin masaüstü işlemcilere yaklaşan performans ve iş kapasiteleri de etkili oldu. Intel'in konumunu daha fazla kaybetmemesi için hızlı bir şekilde çözüm sürecine geçmesi şart.