Apple, Vision Pro'nun ucuz versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyordu. Vision Air ismini alabileceği söylenen bu modelin fiyatı, çıkış tarihi ve tasarım detayları ortaya çıktı.

Apple, geçtiğimiz yıl Vision Pro ismini verdiği karma gerçeklik gözlüğüyle birlikte yepyeni bir kategoriye giriş yapmıştı. Ancak bu gözlük, 3500 dolarlık uçuk fiyat etiketi nedeniyle her kullanıcıya hitap etmemişti. Bu nedenle de Apple’ın daha uygun fiyatlı bir gözlük geliştirdiği konuşuluyordu.

Dah önce çıkan söylentilerde bu başlığın isminin Apple Vision Air olacağı ifade edilmişti. Dün ortaya çıkan yeni iddialar ise gözlüğün çıkış tarihi, tasarımı ve muhtemel fiyatı hakkında yeni bilgileri bizlerle buluşturdu.

2027’de piyasaya sürülecek, Vision Pro’nun yarı fiyatına satılacak

Gelen bilgilere göre Vision Air gözlüğü, çok daha hafif bir tasarımla gelecek. Öyle ki Vision Pro’dan %40 civarında daha hafif olacağı belirtilmiş. Buna rağmen iPhone seviyesinde performans ve erişilebilirlik sunarak kullanıcıları mutlu eden bir cihaz olacağı da eklenmiş. Vision Pro’da MacBook’larda gördüğümüz M2 çip vardı. Vision Air’da ise iPhone’lardaki A serisi çiplerden göreceğiz. İddialar, güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan geliyor.

Kuo, cihazın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında da bilgiler verdi. Apple, 2027 yılında Vision Pro modelinin resmî tanıtımını gerçekleştirmek istiyor. Fiyatının ise Vision Pro’nun yarısı kadar, yani 1750 dolar civarında olacağını aktarmış. Yine pahalı olsa da çok daha fazla kullanıcının erişebileceği bir fiyat dememiz mümkün. Satışların daha yüksek olacağını tahmin edebiliriz.

Son olarak fiyatı bu kadar düşürmek için bazı fedakarlıklar yapılacağı da aktarılıyor. Buna göre şirket, Vision Pro’daki cam ağırlıklı malzeme kullanımından plastiğe geçiş yapacak. Titanyum yerine magnezyum alaşımı, M serisi işlemciler yerine A serisi işlemci kullanımı gibi değişiklikler masrafları azaltarak daha ucuz olmasını sağlayacak.