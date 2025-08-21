vivo, bir süredir gündemde olan karma gerçeklik başlığı Vision Explorer Edition'ı resmen duyurdu. Apple Vision Pro'ya rakip olacak başlık, dikkat çekici özelliklere sahip. Peki fiyatı ne kadar?

Çinli teknoloji devi vivo, uzun zamandır gündemde olan Apple Vision Pro rakibi başlığını resmen duyurdu. "Vision Explorer Edition" olarak isimlendirilen ve oldukça iyi özellikler sunan başlık, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki vivo Vision Explorer Edition neler sunuyor? Bu başlığın fiyatı ne kadar?

vivo'nun karma gerçeklik başlığının belki de en dikkat çeken özelliği, ultra hafif yapısı. Sadece 398 gram ağırlık değerine sahip olan başlık, 600 gramdan daha ağır olan Apple Vision Pro'ya kıyasla çok daha kullanılabilir bir durumda. 83 milimetre yüksekliğinde ve 40 milimetre kalınlığında olan vivo Vision Explorer Edition, kompakt yapısı ile de Apple Vision Pro'yu geride bırakacak gibi görünüyor.

Karşınızda vivo Vision Explorer Edition

vivo Vision Explorer Edition, iki mikro LED teknolojili ekranla donatıldı. Bu ekranların her biri 3840 x 3552 piksel çözünürlük sunuyor ve kullanıcıya sunulan karma çözünürlük, 8K'ya ulaşıyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 94'üne destek veren başlık, renk ve parlaklığın tutarlı olması için özel olarak kalibre edildi. Ayrıca vivo Vision Explorer Edition, numaralı gözlüklerle de kullanılabilecek.

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre Vision Explorer Edition, Qualcomm'un Snapdragon XR2+ işlemcisinden güç alıyor. Oldukça yüksek performans vadeden başlık, daha şimdiden bazı özel uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Bu alandaki iş birliklerini sürdüren vivo, geniş bir ekosistem kurmayı hedefliyor.

vivo Vision Explorer Edition, hassas yapısı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu karma gerçeklik başlığı, göz hareketlerinizi 1,5 derecelik hassasiyetle takip edebilecek. El hareketlerinizi ise 175 derecede takip edebilecek cihaz, bu sayede açılan uygulamaların mümkün olan en doğal şekilde deneyimlenebilmesini sağlayacak.

vivo'nun Apple Vision Pro rakibi karma gerçeklik başlığı için istediği ücret, 1.395 dolar civarlarında olacak. Apple Vision Pro'nun fiyatı ise 3.499 dolardı. Yapılan açıklamaya göre Vision Explorer Edition, ilk aşamada Çin'deki bazı mağazalara yerleştirilecek. İlk aşamada tüketicileri ikna etmeye çalışacak vivo'nun karma gerçeklik başlığını küresel pazarlara sunup sunmayacağı şimdilik bilinmiyor.