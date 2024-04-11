Apple, Apple Watch kullanıcılarını etkilemeye devam eden "hayalet dokunma" sorununu bir kez daha kabul etti ve durumun incelendiğini belirtti.

Apple Watch kullanıcıları zaman zaman ilginç bir sorunla karşılaşıyor. Akıllı saatin ekranı zaman zaman, herhangi bir temas olmamasına rağmen sanki kullanıcı saate dokunmuş gibi davranıyor. Konuyla ilgili olarak ilk defa şubat ayında yetkili servis sağlayıcılara bir not gönderen Apple, "hayalet dokunma" sorunundan Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 kullanıcılarının etkilendiğini belirten raporların farkında olduğunu söylemişti.

O notta Apple, servis sağlayıcılarını bu sorundan etkilenen birimleri değiştirmemeleri konusunda uyarmış ve müşteriye yazılım güncellemesi beklemelerini tavsiye etmeleri istenmişti. Apple'ın gönderdiği yeni bir notta sorunun Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra'yı da etkilediği doğrulandı.

Apple, sorunu yazılım güncellemesi ile çözeceğinden emin

Yeni notta da servis sağlayıcılardan cihaz değişimi yapmamalarını isteyen Apple, bu durumdan etkilenen kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarını, yeniden başlatma esnasında da yan düğme ve dijital taç düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutmalarını tavsiye ediyor. Bu çözüm şimdilik geçici bir alternatif gibi duruyor.

Reddit'te ve Apple destek forumlarında pek çok kullanıcının bu sorundan muzdarip olduğu göze çarpıyor. Bazı durumlarda Apple müşterileri cihazlarını artık kullanamaz duruma geliyor. Apple'ın aylardır devam eden bu sorunu çözmek için yazılım güncellemesi yapması beklense de hayalet dokunma sorunu bir süre daha devam edeceğe benziyor.