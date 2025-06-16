Apple'ın watchOS 26 ile Apple Watch modellerine getireceği bir özellik daha açıklandı. Buna göre yeni sürüm iPhone'un özelleştirilebilir Denetim Merkezi'ni akıllı saatlere getirecek.

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinliğiyle birlikte iOS başta olmak üzere tüm yeni işletim sistemi sürümlerini resmen tanıtmıştı. Bunlardan biri de Apple Watch modellerine gelecek watchOS 26 güncellemesiydi. watchOS 26, birçok yeniliği beraberinde getiriyordu.

Şirket, yeni sürümün çoğu özelliğini açıklasa da her şeyden bahsetmemiş. Öyle ki şirketin paylaştığına göre yeni güncellemeyle iPhone’unuzun Denetim Merkezi, Apple Watch modellerinize de gelecek.

iPhone’unuzda kendinize göre ayarladığınız Denetim Merkezi Apple Watch saatinizde de öyle yer alacak

Hâlihazırda Apple Watch’larda yan tuşla ulaşılabilen Denetim Merkezi olduğunu biliyoruz. Ama bu versiyon; sadece Wi-Fi, uçak modu gibi kontroller içermesi nedeniyle çok daha basitti. watchOS 26 ile bu değişecek ve özel Denetim Merkezi kontrolleri Apple Watch modellerine de eklenecek. iPhone’unuzda ayarladığınız kontroller, direkt Apple Watch saatinizde de yer alacak.

watchOS 26 ile gelecek Denetim Merkezi özelliklerinden birine bastığınızda o eylem direkt iPhone’unuzda gerçekleştirilecek. Hatta Denetim Merkezi kontrollerinin Apple Watch Ultra modellerindeki eylem butonuna atanabileceği bile aktarılmış. Ayrıca watchOS uygulaması geliştiren geliştiriciler, sadece Apple Watch’lara özel direkt saatten kullanılabilecek yepyeni kontrolleri oluşturma imkânına sahip olacak.

watchOS 26 güncellemesinin eylül ayında Apple Watch modellerine geldiğini göreceğiz. Güncellemedeki tüm yeniliklere ve hangi saatlerin güncelleme alacağına dair bilgilere aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.