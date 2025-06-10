Apple'ın WWDC 2025 kapsamında duyurduğu yeni güncellemeleri hangi cihazlar alacak. İşte macOS Tahoe, iPadOS 26 ve watchOS 26 gibi güncellemeleri alacak iPad'ler, Apple Watch'lar ve Mac'ler.

Apple, tüm teknoloji dünyasının beklediği WWDC 2025 etkinliğini dün akşam saatlerinde resmen başlattı. Lansmanda, iOS’ten watchOS’e kadar şirketin tüm işletim sistemlerinin yeni sürümleri tanıtıldı. Sürümler, yıl bazlı “26” isimlendirmesi ve “Liquid Glass” isimli yepyeni tasarım dili başta olmak üzere büyük yeniliklerle gelecek.

Peki duyurulan yeni güncellemeleri hangi Apple cihazlar alacak? Bu içeriğimizde; macOS Tahoe alacak Mac modellerini, iPadOS 26 alacak iPad’leri, watchOS 26 alacak Apple Watch modellerini her birine ayrı ayrı bakmayın diye sizler için derledik.

macOS 26 Tahoe alacak Mac modelleri

MacBook Air (M1 ve sonrası)

MacBook Pro (M1 ve sonrası)

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2020, Intel işlemcili)

iMac (2020 ve sonrası)

Mac mini (2020 ve sonrası)

Mac Studio (2022 ve sonrası)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

macOS Tahoe listesine baktığımızda şirketin 11 civarı Intel işlemcili Mac modeline desteği kestiğini görebiliyoruz. Tahoe ile sadece birkaç tane Intel'li Mac kalmış. Önümüzdeki yıl çıkacak güncellemeyle şu an listede olanların da gideceğini tahmin etmek mümkün.

macOS Tahoe ile gelecek özellikler için:

iPadOS 26 alacak iPad modelleri

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9 inç (3'üncü nesil ve sonrası)

iPad Pro 11 inç (1'inci nesil ve sonrası)

iPad Air (M2 ve sonrası)

iPad Air (3'üncü nesil ve sonrası)

iPad (A16)

iPad (8'inci nesil ve sonrası)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5'inci nesil ve sonrası)

Yukarıdaki listeye baktığımızda Apple'ın geçen seneki iPadOS 18'e kıyasla yalnızca 1 modeline güncelleme desteğini kestiğini görüyoruz. O model de 7'inci nesil iPad olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında geçen sene güncelleme alan tüm cihazlar bu yıl da alıyor.

iPadOS 26'yla gelecek tüm özellikler:

watchOS 26 alacak Apple Watch modelleri

Apple Watch SE (2’inci nesil)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch modellerinin güncelleme listesine baktığımızda geçen yıla kıyasla herhangi bir değişiklik olmadığını ve watchOS 11 alan tüm Apple Watch'ların watchOS 26 da alacağını görüyoruz. Sadece önemli bir detay, yapay zekâ özelliklerini kullanmak için Watch'a ek olarak iPhone 15 Pro ve üstü bir model lazım.

watchOS 26 ile gelecek tüm özellikler için:

tvOS 26 alacak Apple TV modelleri:

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1’inci nesil, 2017)

Apple TV 4K (2’inci nesil, 2021)

Apple TV 4K (3’üncü nesil, 2022)

Peki hangi iPhone'lar iOS 26 alacak?