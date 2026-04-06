AirPods Max 2 Parçalarına Ayrıldı ve Apple'ın Bilmenizi İstemediği Bir Gerçek Ortaya Çıktı [Video]

Apple'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü AirPods Max 2, iFixit'in yayımladığı yeni videoda parçalarına ayrıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın yeni kulaklığı AirPods Max 2 ile ilgili yayımlanan yeni bir video, kullanıcıları pek memnun etmeyecek bir gerçeği ortaya koydu.

iFixit tarafından gerçekleştirilen ve ürünleri parçalarına ayırdıkları klasik seride yer alan incelemeye göre AirPods Max 2, neredeyse tamamen 2020’de çıkan ilk modelin aynısı.

AirPods Max ile AirPods Max 2 arasında pek fark yok

Kulaklıkta dikkat çeken tek ciddi yenilik, H1 çipinden H2 çipine geçilmiş olması. Bu yeni çip daha iyi aktif gürültü engelleme, “Uyarlanabilir Ses” ve “Konuşma Farkındalığı” gibi özellikler getiriyor.

Ancak bunun dışında pil sistemi, kafa bandı ve fiziksel tuşlar tamamen eski modelle aynı.

Yıllardır süren sorun da çözülmüş değil

AirPods Max kullanıcılarının en çok şikayet ettiği sorunlardan biri olan kulaklık içinde nem oluşması problemi de aynen devam ediyor.

Bu durum kulak algılama sistemini bozabiliyor ve performans sorunlarına yol açabiliyor. Apple ise bu soruna çözüm olarak hâlâ “bezle silin” önerisi sunuyor.

Peki siz yeni AirPods Max 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

