Apple, çok beklenen WWDC 2025 geliştirici konferansını bugün resmen başlattı. Etkinlikte yapılan duyurulardan biri de watchOS 26’ydı. İşte Apple Watch modellerine gelecek tüm yeni özellikler.

Apple, büyük heyecanla beklenen yılın en büyük etkinliklerinden olan WWDC 2025’i bugün resmen gerçekleştirdi. Etkinlikte, şirketin tüm cihazlarının işletim sistemlerinin yeni sürümleri resmen duyuruldu. Bunlardan biri de Apple Watch modellerine sunulacak watchOS 26 güncellemesiydi.

Apple Watch akıllı saatlere önümüzdeki aylarda sunulacak watchOS 26 yepyeni bir tasarım ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan birbirinden kullanışlı birçok özellikle geliyor. Peki watchOS 26’da ne gibi yenilikler var? Apple Watch’lara hangi yeni özellikler gelecek? İşte watchOS 26’da sunulacak tüm özellikler.

watchOS 26 ile Apple Watch’lara gelecek tüm özellikler

Yepyeni Liquid Glass tasarım dili

Spor yaparken yapay zekâ asistanınız olacak "Workout Buddy"

Egzersiz uygulamasında yepyeni tasarım

"Akıllı yığın" çok daha kullanışlı hâle geliyor

Mesajlar'a "Canlı Çeviri" geliyor

Tek el hareketiyle bildirimleri yönetebileceksiniz

Notlar uygulaması Apple Watch modellerine gelecek

Aramalara bekletme yardımı eklenecek

Yepyeni Liquid Glass tasarım dili

watchOS, iOS 26 başta olmak üzere Apple'ın yeni cam benzeri "Liquid Glass" isimli tasarımını benimseyecek. Bu yeni tasarım, Saat kadranından uygulama içi içeriklere kadar saat arayüzünün her kısmında daha parlak, yansıtıcı ve canlı bir görünüm yer almasını sağlayacak.

Spor yaparken yapay zekâ asistanınız olacak: "Workout Buddy"

Apple Watch'ın Egzersiz uygulamasına çok işinize yarayacak bir özellik geliyor. Workout Buddy ismi verilen bu özellik, basitçe anlatmak gerekirse spor yaparken yapay zekâ asistanınız olacak. Bu "spor arkadaşınız", spor ve sağlık verilerinizi kullanarak size özel olarak hazırlanmış geri bildirimler sunacak. Bir koşuya başlamadan önce size gaz verme konuşması bile yapabilecek. Şimdilik sadece İngilizce dilinde sunulacağını belirtelim.

Egzersiz uygulaması yenilendi:

Apple Watch'ların çok sevilen Egzersiz uygulaması, watchOS 26 ile baştan aşağı yenileniyor. Artık kullanıcılar, dört köşede yer alan yeni butonlar görecek. Bunlar spor verileri, size özel antrenmanlar, hız, müzik, zamanlama ve podcast gibi işlevlere ulaşmanızı sağlayacak.

"Akıllı yığın" çok daha kullanışlı hâle geliyor:

Apple Watch'larda saat yüzlerinden önemli bilgilere kadar birçok farklı özelliğe erişim sağlayan "Akıllı yığın" uygulaması, daha kullanışlı hâle geliyor. Artık kullanıcılardan daha fazla veri toplayarak tahmin algoritmalarını geliştirecek. Böylece tamamen size özel, direkt uygulamaya koyabileceğiniz önerilerde bulunacak.

Mesajlarda canlı çeviri

Apple Watch'ın Mesajlar uygulaması yepyeni bir Apple Intelligence yapay zekâ özelliği aldı. İlk olarak iOS 26'da duyduğumuz Canlı Çeviri, Apple Watch'a da geliyor. Bu özellik, Apple Watch'ınız üzerinden yabancı dilde gelen mesajların direkt kendi dilinize çevrilmesini sağlayacak. Canlı çeviri'nin yalnızca Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2'de kullanılabileceğini ekleyelim.

Tek el hareketiyle bildirimleri yönetme:

watchOS 26, bildirimleri yönetmeyi çok daha kolay hâle getiriyor. Artık kullanıcılar, tek bir bilek hareketiyle bildirimleri kontrol edebilecek. Bir arama veya mesaj geldiğinde bileğinizi hızlıca arkaya çevirip geri getirdiğinizde o bildirim otomatik olarak reddedilip kapatılacak. Bu özellik, yalnızca Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2'de kullanılabilecek.

Notlar uygulaması Apple Watch'a geliyor

Apple, watchOS 26 ile iPhone, Mac gibi cihazların en kullanışlı uygulamalarından olan "Notlar" uygulamasının Apple Watch modellerine de geleceğini duyurdu. Kullanıcılar, direkt bilekleri üzerinden notlarını görme imkânı yakalayacak. Ayrıca not sabitleme, Siri veya klavye ile notlar oluşturma gibi işlevler de olacak.

Aramalarda bekletme yardımı:

Müşteri hizmetleri gibi yerleri aradığımızda sıkça bekleme durumuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte Apple Watch'a gelecek yeni özellik tam olarak bunun için. Kullanıcılar, iPhone'larında bir aramadayken watchOS o aramanın müşteri hizmetleriyle olduğunu ve bekleme yapıldığını anlayacak. Temsilci konuşmaya geldiğinde ise kullanıcı bileğinden uyarılacak ve aramaya dönebilecek.

Hangi Apple Watch modelleri watchOS 26 güncellemesi alacak?

Apple Watch SE (2’inci nesil)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

watchOS 26 ne zaman gelecek?

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de yeni işletim sistemi sürümlerini sonbahar aylarında sunacak. watchOS 26'nın, iPhone 17 tanıtıldıktan kısa bir süre sonra, yani eylül ayında Apple Watch kullanıcılarına geleceğini söyleyebiliriz.

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