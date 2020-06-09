ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone ve Apple Watch arasındaki uyumu vurgulayan yeni bir internet sayfası yayınladı. “iPhone + Apple Watch” olarak adlandırılan sayfa, kullanıcıların her iki cihazı birlikte kullanırken elde ettikleri avantajları gözler önüne seriyor.

Apple, dünyanın en fazla satan akıllı saat markası Apple Watch ile iPhone’lar arasındaki entegrasyonu detaylı olarak anlatan oldukça iyi hazırlanmış bir internet sayfası yayınladı. Cupertinolu şirket, Apple Watch ile aramaları cevaplama, müzik dinleme, sağlık verilerini takip etme, yol tarifi alma ve Apple Card kullanma gibi pek çok işlevin kolaylıkla yapılabileceğini vurguluyor.

Örneğin; söz konusu sayfada iPhone’daki Kamera uygulamasının kolunuzdaki Apple Watch ile kontrol edebileceğinizden bahsediliyor. Apple Watch'taki Kamera uygulamasından yapılabilecek birçok şeyin olduğunu belirten sayfa, kullanıcıların Digital Crown düğmesini çevirerek görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabileceklerini ya da iPhone'daki ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabileceklerini söylüyor.

Kullanıcılar, Apple Watch'taki Digital Crown ile iPhone'daki ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabiliyorlar

iPhone + Apple Watch olarak adlandırılan sayfada gösterilen kullanım örneklerinden biri de Apple Card. Kullanıcıların, Apple Watch'larını çeşitli mağazalarda ödeme yapmak için kullanabilecekleri ve ardından tüm işlem geçmişini iPhone’daki Cüzdan uygulamasından yönetebilecekleri belirtiliyor.

Sayfada, kullanıcıların Apple Card ile her alışveriş yaptıklarında, ödenen tutar ve günlük ne kadar nakit kazandıkları hakkında hem Apple Watch hem de iPhone üzerinde bildirim aldıklarını ifade ediliyor. ABD’li şirket, Apple Card sahiplerine kendi mağazalarında alışveriş yaptıklarında yüzde 3 para iadesi teklif ediyor.

Apple Card sahipleri, anlaşmalı mağazalarda ödeme yaparken Apple Watch'u kullanabiliyorlar

Ek olarak kullanıcılar T-Mobile, Walgreens ve Uber gibi firmalardan da ödedikleri tutarın yüzde 3’ü oranında nakit kazanıyorlar. Bu puanlar daha sonra Cüzdan uygulamasında yer alan Apple Cash adındaki karta tanımlanıyor. Bu arada Apple’ın, iPhone dışındaki cihazlar için de faizsiz ödeme planları sunmaya hazırlandığını söylemiş olalım.

Sayfada Apple Music entegrasyonundan kalp atış hızının gerçek zamanlı olarak takip edilmesine, yol tarifi almadan arama ve mesajlaşmaya kadar Apple Watch ve iPhone arasındaki uyumlu birlikteliği gözler önüne seren pek çok kullanım örneği bulunuyor. Şimdilik yalnızca İngilizce olan iPhone + Apple Watch sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.