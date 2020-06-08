ABD merkezli teknoloji devi Apple, yakında Apple Card sahiplerinin 12 ay taksitle herhangi bir faiz ödemeden iPad, Mac ve AirPod satın almalarına imkan sağlayacak. Kullanıcılar, ödeme planına göre ürün alırken ödedikleri toplam tutarın yüzde 3'ü kadarını da nakit olarak geri kazanabilecekler.

Yaklaşık iki ay önce yaptığımız haberde, geçtiğimiz yıl uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs desteğiyle piyasaya sunulan Apple Card’ın, iPhone dışındaki cihazlar için de faizsiz ödeme planları sunabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Apple CEO’su Tim Cook, o dönem yaptığı açıklamada, diğer ürünlerin satın alımlarında da Apple Card’dan faydalanılması için çalıştıklarını ve müşterilerin kısa süre sonra bir şeyler görebileceklerini söylemişti.

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Cupertinolu şirket, bu planını çok yakında hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aralık 2019’da Apple, müşterilerin Apple Card ile 24 ay taksitle iPhone satın alabilmelerini sağlayan bir plan başlatmıştı. Plan çerçevesinde kullanıcılar, herhangi bir faiz ödemedikleri gibi, ödedikleri toplam tutarın yüzde 3'ü kadarını da nakit olarak geri kazanıyorlardı.

24 ay taksitle faizsiz iPhone alabilen Apple Card kullanıcıları, artık Mac, iPad ve AirPods gibi diğer ürünlere taksit imkanıyla sahip olabilecek

Haberde, Apple'ın Mac'ler, iPad'ler, monitörler, iPad klavyeleri ve Apple Pencil gibi diğer ürünler için 12 aylık faizsiz bir ödeme planı sunacağın belirtiliyor. Ek olarak, Apple TV, HomePod ve AirPods gibi popüler ürünler için de sıfır faizle 6 aylık bir ödeme planı devreye sokulması gündemde. Müşteriler, taksitleri ve kazandıkları puanları her zaman olduğu gibi iPhone’lardaki Cüzdan uygulamasından kontrol edebilecekler.

Goldman Sachs'ın desteğine sahip olan Apple Card’ın kullanım alanını daha da genişletmeyi amaçlayan Apple, devreye alacağı yeni faizsiz taksit planı ile insanların satın alma gücüne önemli bir katkı sağlayacak. Şirket, daha önce de koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen Apple Card müşterilerinin mart ve nisan ödemelerini atlamalarına imkan tanıyan Apple Card‌ Yardım Programı’nı hayata geçirmişti.