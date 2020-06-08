Teknoloji devi Apple, dijital saat modeli Apple Watch ve iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için yeni renk seçeneklerine sahip silikon kayışlar ve kılıfları tanıttı. İlginç isimlere sahip renk seçenekleri yaza özel tasarlandı.

Apple, bu yaz piyasaya sürülecek yeni Apple Watch Sport kayışlar ve iPhone kılıfları için yeni renkler yayınladı. Ünlü firma daha önce, Apple Watch Pride Edition için iki adet spor kayış piyasaya sürmüştü. Bir Apple Watch veya iPhone sahibiyseniz ve ona bu yaz yeni bir görünüm vermek istiyorsanız yakın zamanda bunu yapmanız mümkün olabilir.

Apple, iPhone ve Apple Watch Sport kayışlar için yeni renk seçenekleri ile silikon kılıflar sunuyor

Apple Watch’lara toplamda dört yeni renk seçeneğine sahip spor kayış modelleri geliyor. Yeni renklerin isimleri her zaman olduğu gibi enteresan. Yeni kayışlar Loş Mavi, Okyanus Köpüğü, Vitamin C veya Okyanus Grisi renk seçenekleriyle geliyor. Yeni spor kayışların piyasa fiyatı 329 TL olarak belirlendi ve Apple'ın çevrimiçi mağazasında satışa sunuldu.

Apple Watch Sport kayışların dışında Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için yeni silikon kılıfları da piyasaya sürdü. Silikon kılıflarda yine Loş Mavi, Okyanus Köpüğü ve Vitamin C renkleri mevcut ancak Okyanus Grisi seçeneği yer almıyor. Kılıfların satış fiyatı ise 299 TL.

Apple Watch kayışları ve iPhone kılıfları, Apple'ın bu yılki WWDC etkinliğinden sadece iki ay önce piyasaya çıkarıldı. Bu yılki etkinlik 22 Haziran’da başlayacak ancak küresel sağlık krizine neden olan COVID-19 virüsü nedeniyle sadece dijital olarak gerçekleşecek. Her yıl adından sıkça bahsettiren etkinlik ile ilgili detayların yakın zamansa paylaşılması bekleniyor.

Tüm geliştirici topluluğunu yepyeni bir deneyimle buluşturacaklarını söyleyen Apple Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller, WWDC 2020’nin 155’ten fazla ülke ve bölgedeki 23 milyonu aşkın kayıtlı geliştiriciden oluşan global geliştirici topluluğunu da bir araya getireceğini söylemişti.