Yeni Apple Watch, Panik Atakları Tespit Edebilecek

Apple’ın yeni nesil akıllı saatleriyle birlikte kullanıcılarının panik ataklarını tespit edebileceği bir özelliğe sahip olacağı iddia edildi. Apple Watch’ta yer alacak olan bu özellik, kullanıcılarını önceden uyaracak.

Jon Prosser, bir kez daha yeni Apple Watch akıllı saatlerinin panik atakları tespit edebileceğini söyledi. Geared Up podcast'inde konuyu detaylandıran Prosser, bu teknolojinin, Apple’ın giyilebilir cihazlarında kullanmayı planladığı yeni kandaki oksijen sensörüyle mümkün kılınacağını ifade etti.

Bu, Apple’ın akıllı saatlerinde panik atak gibi çeşitli hastalıkları tespit edebileceği sensörler kullanacağıyla ilgili ilk söylenti değil. Daha önce de Apple’ın çeşitli hastalıklar için giyilebilir cihazlarında çeşitli sensörler bulunduracağına dair bazı söylentiler ortaya çıkmıştı.

Apple Watch, panik atakları tespit edebilecek

Bu akıllı saatteki panik atak tespit sistemi, bir panik ya da anksiyetenin gelmekte olduğunu tespit ederek kullanıcısını uyaracak. Bu sayede kullanıcı, bu atakları kontrol edebilmek için nefes egzersizlerini yapabilecek. Saat, ayrıca stresle ilgili tüm sorunları kayıt altına da alacak ki bu sayede doktorların hastalarını iyileştirmelerine yardımcı olacak.

Jon Prosser, bu özelliğin bu sene içerisinde çıkmasını beklediğini ancak önümüzdeki yıla da ertelenme ihtimalinin olduğunu dile getirdi. Prosser, bu özelliğin kandaki oksijen sensörü vasıtasıyla çalışması durumunda WWDC’de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılmayacağını söyledi. Prosser’a göre böyle bir yenilik kullanılırsa, sonbahar aylarındaki Apple Watch Series 6 duyurusunda tanıtılacak.

Diğer özellikler ise watchOS 7 ile birlikte gelecek olan özelliklerden oluşuyor. Bunların arasında, ebeveynlerin Apple Watch’u çocuklarının kullanımı için ayarlayabileceği Çocuk modu bulunuyor. Ayrıca School Time (Okul Saatleri) özelliğiyle de günün belirlenen saatlerinde belli uygulamalara erişim kesilebiliyor. Bunlara ek olarak uyku takip özelliği de kullanıcılara sunulacak yeni özellikler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sene tanıtılan Apple Watch Series 5, çok büyük yeni özellikler getirmemiş ve sadece Always-On Display özelliğini kullanıcılarına sunmuştu. Dolayısıyla Apple Watch Series 6 ile birlikte bazı büyük değişikliklerin yaşanması bekleniyor.