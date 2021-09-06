Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yaklaşmakta olan akıllı saati Apple Watch Series 7 ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Gurman'a göre Apple'ın yeni saatlerini, tüketiciyi pek de memnun etmeyecek 3 senaryo bekliyor. Hangi senaryonun gerçek olacağı ise şimdilik belli değil.

Eylül ayının gelmesiyle Apple hayranlarının heyecanları tavan yapmış durumda. Zira şirket, bu ay içerisinde düzenleyeceği bir etkinlik ile hem yeni işletim sistemini kullanıma sunacak hem de son model iPhone'ları tanıtacak. Ancak lansman sırasında tanıtılacak tek ürün iPhone 13 modelleri olmayabilir. Şirketin yeni akıllı saati Watch Series 7'yi de bu etkinlik kapsamında duyurması bekleniyor.

Bloomberg'den Mark Gurman da Apple'ın yaklaşmakta olan akıllı saatleri ile ilgili bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor, Apple Watch Series 7'yi bekleyenlerin heveslerini kaçıracak türden. Zira deneyimli gazeteci, teknoloji sektöründe yaşanan tedarik zinciri aksaklıklarının Apple için sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Hatta Apple Watch Series 7 için 3 olası senaryo var.

Her 3 senaryo da akıllı saat satın almak isteyenlerin planlarını erteleyebilir

Mark Gurman'a göre Apple, yaşadığı tedarik sorunları nedeniyle Apple Watch Series 7'yi doğrudan ertelemek zorunda kalabilir. Yani bir süre sonra yeni bir lansman düzenlenir ve bu lansmanda şirketin yeni akıllı saati ile tanışırız. Bu seçenek tercih edilmez ise Apple, Watch Series 7 lansmanını gerçekleştirip çıkış tarihini geciktirebilir. Eğer bu ikisi olmazsa tek bir seçenek kalıyor. Gurman'a göre Apple, Watch Series 7'yi duyurup, kısıtlı bir stok miktarı ile satışa sunabilir.

Apple, yaklaşmakta olan lansmanla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Hatta 14 Eylül Salı günü düzenlenmesi muhtemel olan etkinlik bile kesin değil. Ancak şu ana dek edinilen bilgiler, Apple'ın lansman etkinliğinin geçen yıl olduğu gibi ertelenmeyeceğini gözler önüne seriyor. Ancak bu kez de etkinliğin zamanında düzenlenip, Apple Watch Series 7 gibi popüler olması beklenen bir akıllı saatin gecikme durumu var gibi görünüyor.