Yeni bir sızıntıya göre Apple, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Apple Watch modellerinde büyük tasarım değişiklikleri planlıyor. İşte detaylar.

Apple, telefonlarda olduğu gibi giyilebilir ürünlerde de dünyanın en önde gelen firmalarından biri. Öyle ki Apple Watch modelleri, dünya çapında en çok satan akıllı saatler arasında ilk sırada bulunuyor. Durum böyle olunca da insanlar yeni Apple Watch modellerini merakla bekliyor.

Apple, eylülde gerçekleştireceği iPhone 17 lansmanında Watch Series 11, Ultra 3 gibi modelleri tanıtacak. Bu seneki modellerde kan basıncı ölçme gibi özellikler olsa da öyle ahım şahım yenilikler beklenmiyor. Yeni bir sızıntı ise asıl büyük değişimin önümüzdeki yıl yaşanacağını söylüyor.

2026’da çıkacak Apple Watch modelleri, yenilenen tasarımla gelecek

Son yıllarda çıkan Apple Watch modellerinde genel olarak aynı tasarım dilinin benimsendiğini görüyorduk. Güvenilir bir kaynak diyebileceğimiz DigiTimes’ın tedarik zincirinden edindiği bilgilere göre Apple, 2026’da tanıtacağı Watch modellerinde bunu değiştirecek. Yepyeni bir tasarım görebiliriz.

İddiaya göre saatin alt tarafında 8 sensörlü yuvarlak yepyeni bir tasarımla karşılaşacağız. Daha fazla sensör, daha fazla sağlık özelliği ekleneceği anlamına geliyor. Yani önümüzdeki yıl gelecek Watch 12 ve Ultra 4 modellerinin hem dış hem de özellik tarafında büyük yenilikler olabilir. Tabii ki bunların iddia olduğunu unutmamak lazım. Resmî açıklama olmaması ve en güvenilir kaynaklardan bir bilgi olmaması nedeniyle şüpheyle yaklaşabiliriz.