Apple'ın, herkesin beklediği iPhone 17 lansmanını 9 Eylül'de düzenleyeceği söyleniyor. Peki bu etkinlikte hangi ürünler tanıtılacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

Teknoloji dünyasının en çok beklediği günlerden birine artık çok az kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında yepyeni iPhone modellerinin tanıtılacağı, tüm dünyanın izleyeceği bir lansman gerçekleştirilecek. Henüz resmî tarihi belli değil ancak tüm söylentilere göre 9 Eylül günü olacak.

Peki Apple’ın 9 Eylül’de yapmasını beklediğimiz iPhone 17 etkinliğinde hangi ürünlerin tanıtıldığını göreceğiz. İşte tarihin en ince iPhone’undan yeni AirPods’a kadar tanıtılmasını beklediğimiz tüm ürünler.

Apple’ın eylüldeki etkinliğinde tanıtılacak tüm ürünler

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro ve Pro Max

Apple Watch Series 11, Ultra 3 ve SE 3

AirPods Pro 3

iPhone 17

iPhone 17 serisinin standart modeli olacak iPhone 17’de öyle çok büyük yenilikler beklenmiyor. Telefon, tıpkı iPhone 16’daki gibi pil şeklinde kamera kurulumuna sahip bir tasarımla gelecek. Yeni işlemci, artırılmış yenileme hızı, iyileştirilmiş ön kamera gibi yenilikler görebiliriz. Aşağıdan bu telefon hakkında bildiğimiz her şeye ulaşabilirsiniz.

iPhone 17 Air

Apple, bu sene telefonlarından “Plus” modelini kaldırmayı düşünüyor. Bunun yerine “Air” ismi verilen bir cihaz gelecek. iPhone 17 Air modeli, 5,5 mm’lik kalınlıkla tarihin en ince iPhone’u olacak. Ana özelliği ince olması. Bu yüzden tekli kameralı tasarım ve daha küçük batarya gibi özelliklerle gelecek. Yine de işlemcisi gibi konularda üst seviye performans sunacağını söyleyebiliriz. Tüm detayları için aşağıdaki içeriğimize göz atın.

iPhone 17 Pro ve Pro Max

Bu sene en büyük değişikliği, Pro modellerde göreceğiz. Arka tasarımları değişiyor. Artık kamera solda yer alırken flaş ve sensör en sağa çekilecek ve üst kısmı tamamen kaplayan bir tasarım olacak. A19 Pro işlemci, 3’lü kamera kurulumu, 24 MP ön kamera ve daha birçok yeni özelliği bu modellerde göreceğiz.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 ve SE 3

Etkinlikte iPhone’lara ek olarak diğer Apple ürünlerini de göreceğiz. Watch Series 11 modeli, MediaTek’ten yararlanan yepyeni bir modem teknolojisiyle gelebilir. Geliştirilmiş S11 çip, kan basıncı özelliği, yapay zekâ destekli spor özellikleri gibi yenilikler görebiliriz. Ayrıca Series 11’de küçük de olsa bir ihtimal tasarımın değişme ihtimali de var.

Apple’ın en üst düzey akıllı saati olacak Watch Ultra 3’e bakacak olursak bu modelde birçok yenilik göreceğiz. Kan basıncı ölçümü, daha yüksek yenileme hızına sahip daha parlak bir ekran, S11 olması beklenen yeni çip, normalde iPhone’lara özel olan uydu bağlantısı özelliği, daha hızlı şarj gibi yeniliklerin cihazda olması bekleniyor.

Uygun fiyatlı model olacak Watch SE’nin 2022’den beri ilk kez bu yıl güncellenmesini bekliyor. SE 3 ismini alacak cihazda, geliştirilmiş sağlık ve spor özellikleri, plastik bir gövde, Apple Watch 10’a daha çok benzeyen ince çerçeveli ve şık kenarlı tasarım, iyileştirilmiş şarj gibi özellikelr olabilir.

AirPods Pro 3

Apple, 2’inci nesil AirPods Pro’yu 2022’de tanıtmıştı. Şirketin dünya çapında çok büyük başarı yakalayan kulaklığının yenisinin bu sene gelmesini bekliyoruz. Cihazın, güncellenen bir tasarımla gelmesi olası. Bunlar dışında daha iyi ses kalitesi, iyileştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC), H3 olması beklenen daha iyi bir çip, işitme sağlığı konusunda iyileştirmeler, sağlık özellikleri, daha iyi şarj gibi yenilikler görebiliriz.

Apple’ın muhtemelen 9 Eylül’de düzenleyeceği iPhone 17 lansmanında tanıtılması beklenen ürünler bu şekildeydi. Tabii ki şirketin sürprizler yapma ihtimali de var ancak bunlar kesin gibi. Etkinliğin resmî tarihi açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz.