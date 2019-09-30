Apple Watch İçin WatchOS 6.0.1 Güncellemesi Yayınlandı

iOS 13 hata düzeltmelerinin ardından Apple, Apple Watch için watchOS 6.0.1 yazılım güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, Apple Watch'lardaki birkaç küçük hatayı düzeltiyor.

Apple, watchOS 6.0.1'i kullanıcıları için yayınladı. iOS ve iPadOS güncellemelerinde olduğu gibi bu güncelleme de küçük bir güncelleme. Bununla birlikte yeni güncelleme, bazı yenilikler getiriyor. Bu yenilikler, watchOS’un genel kalitesini ve kullanılabilirliğini artıracak.

Yazılım güncellemesi, "Mickey ve Minnie"li saat görünümüne bağlı bir hatayı doğrudan ele alıyor. Ayrıca takvim ile ilgili yaşanan bir sorun da yayınlanan güncellemeyle çözülen sorunlar arasında.

watchOS 6.0.1; performansı optimize ediyor, güvenlik güncellemeleri sağlıyor, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri içeriyor:

Mickey Mouse ve Minnie Mouse'un yer aldığı saatin, saati söylememe sorunu çözüldü.

Takvimin bazı etkinlikleri görüntülememe sorunu giderildi.

Ekran kalibrasyon verisi kaybına neden olabilecek bir hata düzeltildi.

​Güncellemeyi edinebilmek için indirmeyi iPhone'daki Watch uygulamasından başlatmanız gerekiyor. Güncelleme için Apple Watch'ın en az %50 şarjının olması ve bağlı olduğu iPhone'un kapsama alanında olması gerektiğini hatırlatalım. WatchOS 6.0.1'i şu anda indirip kullanabilirsiniz.