Birçok Apple Watch kullanıcısı, yeni WatchOS 9 güncellemesini yaptıktan sonra Spotify uygulamasında sorunlar yaşadığını ve içerikleri oynatamadığını bildirdi. Spotify, konuya ilişkin bir e-posta göndererek kullanıcıların WatchOS 9 güncellemesi yapmamasını önerdi.

Geçtiğimiz hafta yeni ürünlerini bizlerle buluşturan Apple, bunun dışında Apple Watch’lar için WatchOS 9 işletim sistemlerini de yakın zamanda yayınlamıştı. Ancak kullanıcılardan gelen bilgiler, işletim sisteminin yeni versiyonunda bazı problemler yaşandığını ortaya koydu.

Sorun, popüler müzik platformu Spotify’da yaşandı. Buna göre WatchOS 9’da bulunan bir hata, kullanıcıların Apple Watch üzerinden Spotify’daki içerikleri dinlemesini engelledi. Yaşananların ardından da dev müzik hizmeti, Apple kullanıcılarına konuya ilişkin bir e-posta gönderdi.

Spotify, kullanıcıların WatchOS 9 güncellemesi yapmamasını istiyor

Kullanıcılar tarafından gelen şikâyetlerde, Apple Watch üzerindeki platformun ilk bir dakika içinde çalışmayı durdurduğu ifade edildi. Bu nedenle de WatchOS 9’a geçen birçok kullanıcı, Spotify’dan bir şey dinleyemedi. Sorunun, hem Wi-Fi hem de hücresel veri bağlantısında yaşandığı; ancak platform üzerinden indirilen içeriklerde görülmediği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Ek olarak Spotify’ın iPhone uygulamasında bu tarz bir sıkıntıyla karşılaşılmadığı aktarıldı.

Spotify, konuyla alakalı bir e-postayı Apple Watch kullanıcılarına gönderdi. MacRumors tarafından edinilen e-postada şu ifadeler kullanıldı: “WatchOS 9’, Apple Watch’taki Spotify akışının durmasını sağlayan bir hataya neden oldu. Apple Watch’ta Spotify kullananları, Apple yaşanan sorun için bir düzeltme yapana kadar WatchOS 9 güncellemesini yapmamaya çağırıyoruz. Güncellemeyi hâlihazırda yapanlar ve sorundan etkilenenler ise içerikleri Apple Watch’larına indirebilir ve çevrim dışı olarak dinleyebilir”

Apple Watch’ta Spotify kullanımından da kısaca bahsedelim. iPhone kullanılırken, Apple Watch’taki Spotify uygulaması tıpkı Apple Music’te olduğu gibi telefonda oynatılan içeriği gösteriyor. Apple Watch’tan direkt olarak Spotify kullanmak için ise kullanıcının doğrudan cihazdaki uygulamayı kullanması ve akıllı saate bağlı bir kulaklığa sahip olması gerekiyor.

Apple, WatchOS 9.1’in ilk beta sürümünü geçtiğimiz Çarşamba günü geliştiricilere göndermişti. Henüz doğrulanmamış bazı raporlar ise bu sürümün Spotify problemini çözdüğünü belirtmişti. Ancak Apple, hatanın bu sürüm ile çözülüp çözülmeyeceği ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Eğer Apple, iOS 16’da yaptığı gibi hatayı düzeltmek için küçük bir güncelleme yayınlamazsa kullanıcıların 9.1 sürümünü beklemesi gerekebilir.