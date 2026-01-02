Tümü Webekno
Apple Watch'a WhatsApp'tan sesli arama özelliği gelirse böyle görünecek

Ortaya çıkan yeni konseptlere göre WhatsApp, Apple Watch’ta doğrudan sesli arama desteği sunabilir. Şimdilik özellik resmi değil.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

WhatsApp, Apple Watch tarafında uzun süredir sınırlı bir deneyim sunuyordu. Mevcut uygulama mesajları görüntüleme ve yanıtlamayla sınırlıyken, sesli aramalar hâlâ iPhone’a bağımlı şekilde çalışıyor. Ancak WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni konseptler, bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

Konsepte göre Apple Watch kullanıcıları, WhatsApp üzerinden gelen sesli aramaları doğrudan saatten yanıtlayabilecek ve hatta yeni aramalar başlatabilecek. Bu da saati daha bağımsız bir iletişim cihazına dönüştürebilir. Özellikle spor yaparken veya telefonu yanına almak istemeyen kullanıcılar için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

Öte yandan bu özellik henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Meta tarafından yapılmış bir açıklama ya da test sürümü bulunmuyor. Yani şimdilik konuşulanlar bir beklenti ve konseptten ibaret. Ancak WhatsApp’ın Apple Watch desteğini adım adım genişletmesi, sesli aramaların gelecekte mümkün olabileceğini güçlü şekilde işaret ediyor.

