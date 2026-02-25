Samsung Galaxy S26 Bugün Tanıtılıyor! Nasıl İzlenir? Saat Kaçta?

Samsung, Galaxy S26 lansmanını bu akşam gerçekleştirecek. Peki lansman nasıl izlenir? Türkiye'de saat kaçta?

Teknoloji dünyasının en çok beklediği günlerden biri geldi çattı. Öyle ki Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün Galaxy Unpacked ismini verdiği lansmanını resmen gerçekleştirecek. ABD’de gerçekleştirilecek lansmanda şirketin yeni amiral gemisi telefopnlarının ve kulaklıklarının tanıtıldığını göreceğiz.

Peki Samsung’un bu yılki ilk büyük etkinliği olacak Galaxy S26 odaklı Galaxy Unpacked etkinliği Türkiye saati ile kaçta gerçekleşecek? Nasıl canlı olarak izlenir? Tam olarak hangi ürünler tanıtılacak? Gelin bilmeniz gereken her şeye bakalım.

Galaxy S26 lansmanı saat kaçta?

Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği bu akşam TSİ 21.00’de ABD’nin San Francisco şehrinde resmen gerçekleştirilecek. Lansman, şirket tarafından canlı olarak yayımlanacak.

Galaxy S26 lansmanı nasıl izlenir?

Samsung, bu akşam gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğini her yıl olduğu gibi bu yıl da resmî mecralarından canlı olarak yayımlayacak. Direkt olarak yukarıda eklediğimiz şirketin resmî YouTube hesabı üzerinden lansmanı canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda şirketin sitesi üzerinden de yayın yapılacaktır.

Hangi ürünler tanıtılacak?

Samsung’un bu etkinlikte ana odağı amiral gemisi telefonları olacak. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultar modellerinin tanıtıldığını göreceğiz. Onlara ek olarak yeni amiral gemisi kablosuz kulaklıklar Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro da tanıtılacak. Bunlar dışında yapay zekâ odaklı yeni duyurular görebiliriz. Sürpriz şeyler de gelebilir.