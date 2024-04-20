Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara dayalı olarak yapılan Apple Watch Series X render'ları, cihazın daha ince olabileceğini de gösteriyor.

Apple’ın en çok kullanılan ürünlerinden olan Apple Watch’lar, tıpkı iPhone gibi her sene yeni modellere kavuşsalar da uzun ömürlü oldukları için geniş kitlelerce tercih ediliyorlar. Fakat Apple, doğal olarak yeni modelleri satın aldıracak özellikleri öne çıkararak kullanıcıları “Yükseltmeye gerek var mı, yoksa elimdeki yeterli mi?” ikilemine sürüklüyor.

Kullanıcıların farklı istekleri olsa da batarya konusunun herkesi ortak noktada buluşturduğunu söyleyebiliriz. Telefon gibi sürekli şarj edilmesi gereken bu cihazlar için Apple da farklı çözümler arıyor. Bir sonraki Apple Watch serisinde, yani X veya 10 modellerinde de bu konuyu çözmek için kordon mekanizmasında değişikliğe gideceği söylentileri dolanıyordu.

Apple Watch Series X, işte böyle görünebilir

Şimdiye kadar öne sürülen sızıntılar, hâlihazırdaki kaydırmalı kordon mekanizmasının daha büyük bir batarya kullanımını engellediğini, çünkü bu sistemin saat kasasının içinden yer aldığını belirtiyordu. Buna çözüm olarak da Apple, kasa üzerinden yer kaplamayacak manyetik bir sistem çıkaracaktı. Bu sistemde mekanizma, kasaya daha fazla yer bırakarak daha büyük bir bataryanın önünü açıyor.

Tabii batarya optimizasyonu sunacak tek yenilik bu değil. Apple Watch X’te microLED teknolojisine geçilmeyeceği, onun yerine OLED panelin daha parlak ve daha verimli olacağı söyleniyor. Bu tür optimizasyonların hepsi birleştiğinde de cihazın, Apple Watch’larda şimdiye kadarki en iyi batarya optimizasyonunu sunması bekleniyor.