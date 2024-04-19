Sızdırılan görsellere baktığımızda Huawei Watch Fit 3'ün Apple Watch modellerini anımsattığını görüyoruz.

Akıllı telefon tarafında Google desteğini kaybetmesine rağmen emin adımlarla devam eden ve güçlü modeller sunan Huawei, bunun yanında giyilebilir teknoloji ve bilgisayar tarafında da göze çarpan ürünler sunuyor. Akıllı telefonlar her ne kadar pek çok kişinin gözünde aynılaşmaya başlamış olsa da akıllı saatler gibi giyilebilir teknoloji ürünlerinde yaratıcılığın devam ettiğini görüyoruz.

En azından Huawei Watch Fit 3 modeline ait olduğu iddia edilen görselleri görene kadar düşüncemiz bu yöndeydi. Birazdan göreceğiniz Watch Fit 3 sızıntıları, modelin ikonik Apple Watch modeline benzemesi sebebiyle sosyal medyada oldukça eleştirildi. Lafı fazla uzatmadan söz konusu modele geçelim.

Ap- Huawei Watch Fit 3, paylaşılan görsellere göre 4 seçenek sunacak.

Kasanın yapısından tutun, düğmelerin yerleşimine kadar her köşesiyle Apple Watch modellerini anımsatan modeller, ince çerçeveler ve yuvarlatılmış köşelerle geliyor. Yandaki düğmelerden üstte olan hem dönüyor hem de buton görevi görüyor. Alttaki ise sadece buton. Alışık olduğumuz kordon bağlantısı yerine Apple Watch’tan alışık olduğumuz yöntem kullanılıyor gibi görünüyor.

Sağdaki modelin kordonları, klasik saatlerden alışık olduğumuz şekilde değişecek gibi görünüyor.

Huawei’nin Watch Fit modelleri, akıllı saat görevinden ziyade fitness takip cihazları olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda aktivite ve uyku takibine ek olarak telefona gelen aramaları ve bildirimleri de iletebiliyorlar. HarmonyOS’in tıraşlanmış bir sürümüyle çalışan Watch Fit modellerinde bu tıraşlanma yüzünden bazı uygulamalar yer almıyor. Siz tasarımı nasıl buldunuz?