Apple hakkında paylaştığı tutarlı bilgilerle tanıdığımız Mark Gurman, ABD'li teknoloji devinin WWDC 2025'te yapacağı duyuruların bir özetini paylaştı. Buna göre tüm Apple işletim sistemlerinde bir tasarım yenilemesi göreceğiz. Yapay zeka ile ilgili ise büyük bir duyuru olmayacak.

Artık sayılı gün kaldı! Deneyimli teknoloji editörü Mark Gurman, paylaşmış olduğu son yazısında Apple’ın WWDC 2025 etkinliğinin bir yıldır devam eden yapay zekâ eleştirilerini yatıştırmaktan uzak kalarak tasarım ve verimlilik iyileştirmelerine odaklanacağını ifade etti. 9 Haziran Pazartesi günü başlayacak konferanslarla birlikte iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Watch’un yeniden tasarlanmış arayüzleri ve Vision Pro için küçük düzenlemeler duyurulacak.

Daha önce de aktardığımız üzere Apple, işletim sistemi isimlerinde büyük değişime giderek sürüm numaraları yerine 2026 yılını işaret eden iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, visionOS 26, macOS 26 (Tahoe) ve watchOS 26 adını kullanacak. Apple Intelligence stratejisinde ise üçüncü parti geliştiriciler için büyük dil modellerine erişim ve iPad ile Mac’e yeni ofis odaklı özellikler sunulacak.

WWDC 2025'te Apple'ın duyuruları şu şekilde olacak:

*Görsel temsilidir.

İşletim sistemi ile ilgili duyurular:

WWDC 2025’te karşımıza çıkacak en dikkat çekici duyuru, Apple’ın tüm işletim sistemleri için baştan tasarlanmış yeni bir arayüz olacak. Bu arayüzün kod adı içeride “Solarium” olarak geçiyor ve Vision Pro başlığındaki visionOS’un tasarımından ilham alıyor. Arayüzün ana öğesi dijital cam (digital glass) olacak. Kod adı dışarıda kullanılmayacak ama bu tercihten hareketle, işletim sistemlerinin geneline cam ve şeffaflık ağırlıklı bir his hakim olacak. Araç çubukları ve sekme barları farklı görünecek; uygulama simgeleri ve diğer butonlar yeniden tasarlanacak. Ayrıca pop-up menülerde özel bir vurgu var; yani bir butona tıklayınca hızlıca açılan ek seçenek listeleri göreceksiniz. Mac tarafında ise menü çubuğu ile pencere düğmeleri ferah bir görünüm kazanacak.

iPhone ve iPad’de, Apple Watch ve Vision Pro’daki stile uysun diye uygulama simgelerinin yuvarlak olacağına dair spekülasyonlar çıksa da, simgelerin şekli iPhone ve iPad’de büyük ölçüde aynı kalacak. iPhone, iPad ve Mac için ana ekranda hava durumu, borsa ve randevu gibi bilgileri gösteren widget’lar da yeni arayüze uyacak şekilde yenilendi. Yine de işlevleri bugün olduğu gibi; kullanıcı deneyiminde daha büyük roller üstlenmiyorlar.

*Görsel temsilidir.

iOS ve iPadOS’taki temel uygulamaların çoğu, tasarım değişikliklerinin ötesine geçecek kadar büyük bir elden geçirme almayacak. Ancak Telefon, Safari ve Kamera uygulamaları önemli yenilikler görecek. Telefon uygulaması, 2007’deki ilk iPhone OS sürümünden bu yana pek değişmedi. iOS 26’da Apple, sık kullanılan kişiler, yakın aramalar ve sesli mesajları tek bir kaydırılabilir pencerede topluyor. Bu modern görünüm opsiyonel; isteyen eski arayüze (legacy interface) bir düğmeyle geri dönebilecek. Safari’de adres çubuğu daha camımsı ve şeffaf olacak. Kamera uygulaması ise daha sade bir görünüme kavuşacak. Apple, son birkaç yılda spatial video, panorama ve slow-motion video kaydı gibi birkaç yeni fotoğraf-video seçeneği ekledi; bu da arayüzü biraz hantallaştırdı. iOS 26 ve iPadOS 26’da bu yaklaşım yeniden düşünülecek.

Mesajlar uygulaması da önemli bir yükseltme alıyor; hedef Meta’nın WhatsApp’ı ve diğer modern mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etmek. İki ana yenilik var: Anket oluşturma imkânı ve arka plan resmi ayarlama seçeneği. Bu arka planlar, aynı sohbeti yapan tüm cihazlarda (diğer kullanıcıların cihazları da dahil) senkronize edilecek; yani siz ve sohbet ettiğiniz kişiler aynı görseli göreceksiniz. Apple, yıllardır macOS’ta var olan Preview uygulamasını (PDF yönetimi, not alma ve düzenleme için) iPadOS ve iOS’a ilk kez getiriyor. iPad ve iPhone kullanıcıları, PDF dosyalarını yerleşik olarak yönetebilecek. Uygulama, Mac versiyonuna benzer görünüyor ve açılış ekranı Pages veya Keynote gibi Apple uygulamalarının stilinde. Ekranın üst kısmında büyük bir Preview logosu yer alacak, altında ise farklı belge seçeneklerinin galerisi olacak. Uygulama App Store’dan indirilmeyecek, ön yüklü gelecek.

Bir diğer ön yüklü uygulama da Games. Oyun indirme ve Apple Arcade platformuna erişimi tek bir yerde topluyor; App Store’un oyun odaklı bir versiyonu gibi duruyor. Beş sekmesi var: Ana ekran, Arcade, Birlikte Oyna, Kütüphane ve Arama. Nintendo Switch 2’nin lansmanı sonrası Apple, bu yeni uygulamanın mobil cihazlarını oyun dünyasının daha önemli bir parçası yapmasını umut ediyor. Yine de bu uygulama beklentileri karşılamaktan uzak ve pek heyecan verici değil.

*Görsel temsilidir.

Apple Vision Pro, metinler ve web sayfalarında yukarı aşağı kaydırma işlemini kolaylaştıracak “gözle kaydırma” desteği kazanacak. Ayrıca Vision Pro’ya “magic wand” desteği geliyor. Yani Sony’nin PlayStation VR için sattığı gibi üçüncü parti el kumandaları kullanılabilecek. Bu kumandalar, standart oyun kumandalarından farklı; belirli el hareketlerini taklit etmek için tasarlanmış. Oyun için idealler ve visionOS içinde sanal değnek işlevi görecekler.

iPad’de multitasking özellikleri tamamen yenileniyor ve Mac’e daha benzer bir kullanım sunacak. Yeni işlevsellik, kullanıcıların Apple’ın Magic Keyboard gibi klavye ve trackpad’lere bağlı olmasını gerektirebilir. Apple Pencil da "digital reed calligraphy pen" desteği kazanacak. iOS ve iPadOS klavyesi ise Arapça ve İngilizce arasında çift yönlü geçiş (bidirectional) modu içerecek. Şirket, cihazlar arasında captive wireless (kapsamlı kablosuz) ağ oturum bilgilerini senkronize edecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Yani spor salonu, otel veya ofis ağına bir cihazla giriş yaptığınızda, aynı ağ bilgileri diğer Apple cihazlarınızda da otomatik olarak kullanılacak.

Yapay zeka ile ilgili duyurular:

*Görsel temsilidir.

Tüketicilerin göreceği en dikkat çekici AI yükseltmesi, sistem çapında çeviri odaklı olacak. Apple, birkaç yıl önce Translate uygulamasını başlatmıştı; şimdi bu işlevsellik, Apple Intelligence özelliği olarak tüm işletim sistemlerine entegre edilecek. Ana amaç, telefon görüşmelerinin ve metin mesajlarının canlı çevirisini yapmak. Aynı zamanda AirPods takan kullanıcılar için canlı konuşma çevirileri de hazırlanıyor. Google, bu özellikleri yıllardır Android tarafında sunuyor.

Geliştiriciler için en büyük AI duyurusu, Apple’ın Apple Intelligence’ı besleyen “foundation models”in (büyük dil modelleri) ilk kez dış geliştiricilere açılması olacak. Böylece üçüncü parti uygulama üreticileri, Writing Tools, Genmoji özel emoji ve özetleme teknolojisi gibi Apple’ın kullandığı aynı altyapıyı uygulamalarına entegre edebilecekler. Genmoji, Apple Intelligence özelliklerinin en popülerlerinden biri; şimdi kullanıcılar, var olan emoji çiftlerini birleştirerek yeni Genmoji üretebilecek (örneğin basketbol ve çöp kutusunu birleştirip “basket topunun çöpe gitmesi” gibi).

Apple, eylemler arasında hızlı işlem yapmayı sağlayan Shortcuts uygulamasını da Apple Intelligence modelleriyle güncelleyecek. Ayrıca Apple, hem cihaz içi hem de bulut kullanım için geliştirilmiş yeni bir “foundation model” duyuracak. Geliştiriciler, on-device sürümüne erişebilecekler.

*Görsel temsilidir.

Apple, iPhone’larda pil tasarrufu yapmak için AI destekli bir “batarya optimizasyon modu” üzerinde çalışıyor. Bu özellik muhtemelen biraz daha sonra sunulacak, çünkü daha ince yapılı iPhone 17 için geliştirildi ve telefonun bataryası fiziksel olarak daha küçük olacağı için bu teknoloji ona göre optimize edildi.

Apple, OpenAI’nin ChatGPT’sine alternatif olarak Google’ın Gemini yazılımını Siri ve Writing Tools ile entegre etmek için çalışmalar yapıyordu. Alphabet CEO’su Sundar Pichai anlaşma yaklaştı sinyali verse de, Apple’ın WWDC’de böyle bir entegrasyon açıklama planı şu an için yok. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’nın Google-Apple arama anlaşmasına yönelik kararı bekleniyor; o kesinleşmeden bir hareket görmeyeceğiz.

Apple’ın Siri güncellemesi gecikmeli de olsa, üzerine kişisel verilerinize ve cihaz içi içeriklere erişme, uygulamaları daha hassas kontrol etme gibi özellikler ekleyecek. Yine de bu özellikler uzun vadeli: Bu yılki WWDC’de büyük bir Siri duyurusu yapılmayacak. “LLM Siri” kod adıyla anılan tam donsözlü Siri yeniliği, muhtemelen en erken bir-iki yıl sonra sunulacak.

Apple, takvim uygulamasını da baştan aşağı yenilemek istiyor. Başlangıçta bu yılki sürüme yetiştirmeyi düşünmüştü ama gecikme yaşandı; şimdi iOS 27 ve macOS 27 ile gelmesi planlanıyor. Bu yenilikler “Buttercup” ve “Honeycrisp” kod adlı sürümlerle bir sonraki dönemde kullanıcılarla buluşacak.

*Görsel temsilidir.

Sağlık uygulamasının yapısını baştan sona değiştirmek için “Mulberry” kod adıyla bir AI destekli doktor servisi geliştiriyor. Bu da WWDC’de sergilenmeyecek; gecikmeler nedeniyle en erken gelecek yılın sonunda, Buttercup sürümünün parçası olarak tam ölçekli sunulacak. Bu yıl ufak tefek değişiklikler görebiliriz ama büyük devrimsel yenilikler yok.

Geçen yıl Xcode için duyurulan Swift Assist, Apple Intelligence kullanarak kod tamamlama vaadiyle ortaya çıktı ancak “halisünasyon” (AI’nın hayali bilgiler üretme sorunu) gibi nedenlerle hiçbir zaman kullanıma sunulamadı. Çözüm olarak Apple, yeni bir Xcode sürümü geliştiriyor; bu sürüm, üçüncü parti LLM’leri kullanabilecek. Apple, şimdiden iç işleyişte Anthropic’in Claude modelini Mac’te kullanıyor.