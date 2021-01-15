Netflix, Apple İçin Uzamsal Ses Desteği Üzerinde Çalışıyor

Fransız bir haber sitesinin vermiş olduğu bilgilere göre Netflix, Apple'ın iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte kullanıcılara sunduğu uzamsal ses desteği üzerinde çalışıyor.

Apple, 2020 yılında iOS 14 ve iPadOS 14 sürümleri ile birlikte kullanıcılara uzamsal ses desteği sundu. Güncellemenin hemen ardından Apple TV +, Disney + ve HBO Max bu özelliği benimseyen ilk isimlerden oldu.

iPhoneSoft adlı Fransız bir haber sitesinde yer alan bilgiye göre Netflix, bu desteği benimseyecek en yeni isim olabilir. İddialara göre şirket, Apple Airpods Pro ve Airpods Max kablosuz kulaklıklar için uzamsal ses desteği üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik, ilkbahar aylarında gelebilir

Haber sitesi, Netflix’te bu proje üzerinde çalışan bir kişi ile görüştüklerini dile getirdi. Eğer iddialar doğruysa, Airpods Pro ve Airpods Max kullanıcıları, Netflix izlerken sesi 3 boyutlu hale getiren bu özellikten yararlanabilecek.

iPhone ve iPad cihazlarında çalışan bu özellik, jiroskop ve ivmeölçeri kullanıyor. Her iki özellik de ses filtreleri ile birlikte hem başınızın hem de cihazınızın konumuyla eş zamanlı olarak sesi eşit şekilde kulaklarınıza dağıtıyor.

iPhoneSoft’un vermiş olduğu bu bilgi henüz resmi kaynaklar tarafından desteklenmedi ancak site, başka bir kaynakta yer alan bilgiye göre bu özelliğin 2021’nin ilkbahar aylarında ortaya çıkacağını belirtiyor.