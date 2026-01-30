Tümü Webekno
Apple, "Sessiz Konuşma" Teknolojisi Geliştiren Yapay Zekâ Şirketini Satın Aldı!

Apple, İsrail merkezli yapay zekâ şirketi Q.AI'ı 2 milyar dolara satın aldı. Normalde satın alma yapmayan Apple, Q.AI'ın yapay zekâ patentlerinden etkilenmiş gibi görünüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, bugüne kadarki en büyük ikinci satın alımını resmen gerçekleştirdi. Apple, 2 milyar dolar karşılığında Q.AI isimli bir firmayı satın aldı. İsrail merkezli firma, Apple'ın yapay zekâ sektöründeki elini güçlendirecek gibi görünüyor.

Apple, normalde küçük şirketleri satın alan bir firma değil. Hâl böyle olunca Q.AI'ın satın alınmış olması hem Apple hem de teknoloji dünyası için oldukça önemli. Peki Apple, böyle küçük bir firmayı satın alıp ne yapacak? Q.AI, tam olarak neye hizmet ediyor?

Apple, Q.AI'ın geliştirdiği teknolojilerle Meta, Google ve OpenAI'a rakip olacak!

Adından da anlaşılabileceği üzere yapay zekâ üzerine kurulmuş bir start up olan Q.AI, yüz ifadelerini analiz ederek "sessiz konuşmayı" anlayabilen bir teknoloji patentlerine sahip. Şirket, kulaklık veya gözlüklere entegre edeceği bu teknoloji ile yüz derisindeki mikro hareketleri algılayıp, kullanıcının ne istediğini anlayacak.

iPhone Fiyatları, Samsung Yüzünden Zamlanabilir! iPhone Fiyatları, Samsung Yüzünden Zamlanabilir!

Apple, bu tür bir teknolojiyi kendi ürünlerine entegre ederek kullanıcılara ilginç bir deneyim sunabilir. Mesela bu teknoloji sayesinde Apple'ın yapay zekâ destekli Siri'si ile hiç konuşmadan iletişime geçebileceksiniz. Bakalım Apple'ın satın alımı, rakip firmalarda nasıl bir etki yaratacak...

Apple Yapay Zeka

