Apple'ın mevcut dinamik ada sistemini yeni teknolojisiyle güncelleme planları iddialara göre bir süre daha ertelendi.

İddialara göre Apple, iPhone’un dinamik adasının yerini alacak yeni teknolojiyi piyasaya sürme planlarını ertelemek zorunda kaldı.

Şirketin dinamik adasının yerini alacak yeni teknolojisi, sıfır çerçeveli, uçtan uca gerçek bir tam ekran deneyimi sunmayı ve ekran altı kamera sistemini barındırmayı vaat ediyordu ancak bu yenilikçi ekranın üretimi için gereken teknolojik altyapı henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil. Bu durum, Apple’ın planlarını birkaç yıl ötelemek zorunda kalmasına yol açtı.

Apple yeni dinamik adanın 'kusursuz' olmasını istiyor

Daha önce benzer ekranlar piyasada görülmüştü. Örneğin Samsung’un Galaxy S6 Edge Plus modeli bu konuda akla gelen ilk telefonlardan ancak Apple, bu cihazlardaki ekran kullanımından istediği seviyede memnun değil. Şirket her zamanki gibi yenilikleri kendi standartlarına uygun şekilde mükemmelleştirmeden sunmayı istemiyor. Bu da şirketin planlarını öteleyen unsurlardan biri.

Apple’ın bu ekranlar için tedarikçileri olan Samsung Display ve LG Display, istenen OLED panelleri üretmek için yoğun bir çaba içerisinde ancak üretim sürecindeki zorluklar geliştirme sürecini uzatıyor. Ayrıca böyle bir ekranın kırılganlık riskinin artırdığı da belirtiliyor.

Şirketin mevcut raporları, yeni dinamik ada teknolojisinin piyasaya sürülmesinin en erken 2027 yılını bulacağını gösteriyor.

Peki siz yeni dinamik ada teknolojisi için heyecanlanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.