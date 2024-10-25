Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 17 Pro Max ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Apple'ın gelecek iPhone modelleri hakkında sıkça doğru öngörülerde bulunan teknoloji analisti Jeff Pu, iPhone 17 Pro Max'in tasarımında önemli bir değişiklik olacağını öne sürdü.

Jeff Pu'ya göre gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 Pro Max, daha küçük bir Dinamik Ada ile gelecek. Jeff Pu bu gelişmeyi ilk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında paylaşmıştı, şimdi ise bu kararın artık netleştirildiğini iddia ediyor.

Dinamik ada değişikliği sadece iPhone 17 Pro Max’i etkileyecek

Jeff Pu, Haitong International adlı yatırım bankası ile gerçekleştirdiği bir araştırma notunda iPhone 17 Pro Max’in Face ID teknolojisi için “metalens” adı verilen yeni bir teknoloji kullanacağını belirtti. Bu yeni lens sistemi sayesinde cihazda daha kompakt bir Dinamik Ada yer alacak. Jeff Pu yine de bu değişikliğin daha küçük ekranlı iPhone 17 Pro ya da diğer iPhone 17 modellerinde uygulanmasını beklemediğini ifade ediyor.

Metalens, geleneksel kavisli lenslerin aksine ışığı daha hassas odaklayabilen mikroskobik desenlerle işlenmiş ince ve düz bir lens olarak tanımlanıyor. Apple’ın bu teknolojiyi Face ID sisteminde nasıl kullanacağı henüz tam olarak açıklanmasa da metalens sayesinde daha küçük bir ön kamera ve sensör alanına ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor.

Apple, Dinamik Ada tasarımını ilk olarak 2022 yılında iPhone 14 Pro modellerinde tanıtmıştı ve bu özellik iPhone 15 ve iPhone 16 serilerinde de yer almıştı. Şimdilik iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesine bir yıl kadar bir süre bulunduğundan Apple'ın yeni teknolojisiyle ilgili daha fazla detayı gelecek süreçte öğrenmemiz mümkün.

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