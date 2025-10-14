Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Dil Modeli Ortaya Çıktı: Rakiplerine Kıyasla 128 Kat Daha Hızlı Metin Yazabiliyor!

Apple'ın uzun metinleri rakiplerine kıyasla ciddi oranda daha hızlı yazabilen yeni yapay zekâ dil modeli “FS-DFM” (Few-Step Discrete Flow-Matching) ortaya çıktı.

Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Dil Modeli Ortaya Çıktı: Rakiplerine Kıyasla 128 Kat Daha Hızlı Metin Yazabiliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, her ne kadar yapay zekâ alanındaki yeniliklerde geç kalmasıyla eleştirilse de şirket uzun metinleri inanılmaz bir hızla yazabilen yeni bir dil modeli geliştirmiş durumda. “FS-DFM” (Few-Step Discrete Flow-Matching) adı verilen bu model, rakiplerine göre tam 128 kat daha hızlı metin üretebiliyor. Ohio State Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışmada, model yalnızca sekiz adımda tam metinler oluşturabiliyor.

Apple’ın bu başarıyı elde etmesinin arkasında üç aşamalı özel bir eğitim yöntemi bulunuyor. Model, her adımda “öğretmen” bir yapay zekâdan rehberlik alarak metni daha doğru şekilde geliştiriyor. Ayrıca bu sistem, metin kalitesini ölçen “perpleksite” ve “entropi” skorlarında da dev modellere göre üstün performans sergilemiş durumda. An itibarıyla 7 ve 8 milyar parametreli rakiplerine karşın, Apple’ın yalnızca 1,7 milyar parametreye sahip FS-DFM modeli hem daha doğal hem de daha tutarlı sonuçlar üretiyor.

Apple yakında bu dil modelini ürünlerinde kullanabilir

Apple yapay zekâ dil modeli

FS-DFM’nin başarısı yalnızca hız değil, aynı zamanda kalite ve verimlilik açısından da büyük önem taşıyor. Daha az kaynakla daha iyi sonuçlar alınması, özellikle mobil cihazlarda yapay zekâ tabanlı metin üretimini çok daha erişilebilir kılabilir. Hatta çok kısa sürede iPhone ve Mac'lerde anında yazı oluşturma veya daha akıllı asistan deneyimleri gibi özelliklerin önünün açıldığını görebiliriz.

Apple araştırmacıları, modelin kodlarını paylaşarak diğer bilim insanlarının da bu alanda ilerlemesini sağlamayı planlıyor. Şimdilik şirketin bu alanda resmî bir açıklaması yok ama yakında daha fazla detay duymamız muhtemel.

Apple Bu Hafta Yepyeni Ürünler Tanıtacak: İşte Yeni Apple Ürünlerinin Listesi Apple Bu Hafta Yepyeni Ürünler Tanıtacak: İşte Yeni Apple Ürünlerinin Listesi
Apple, Varlığı Bile Unutulan Bir iPhone Uygulamasının Fişini Çekti Apple, Varlığı Bile Unutulan Bir iPhone Uygulamasının Fişini Çekti
Apple Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim