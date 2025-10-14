Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Dil Modeli Ortaya Çıktı: Rakiplerine Kıyasla 128 Kat Daha Hızlı Metin Yazabiliyor!

Apple'ın uzun metinleri rakiplerine kıyasla ciddi oranda daha hızlı yazabilen yeni yapay zekâ dil modeli “FS-DFM” (Few-Step Discrete Flow-Matching) ortaya çıktı.

Apple, her ne kadar yapay zekâ alanındaki yeniliklerde geç kalmasıyla eleştirilse de şirket uzun metinleri inanılmaz bir hızla yazabilen yeni bir dil modeli geliştirmiş durumda. “FS-DFM” (Few-Step Discrete Flow-Matching) adı verilen bu model, rakiplerine göre tam 128 kat daha hızlı metin üretebiliyor. Ohio State Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışmada, model yalnızca sekiz adımda tam metinler oluşturabiliyor.

Apple’ın bu başarıyı elde etmesinin arkasında üç aşamalı özel bir eğitim yöntemi bulunuyor. Model, her adımda “öğretmen” bir yapay zekâdan rehberlik alarak metni daha doğru şekilde geliştiriyor. Ayrıca bu sistem, metin kalitesini ölçen “perpleksite” ve “entropi” skorlarında da dev modellere göre üstün performans sergilemiş durumda. An itibarıyla 7 ve 8 milyar parametreli rakiplerine karşın, Apple’ın yalnızca 1,7 milyar parametreye sahip FS-DFM modeli hem daha doğal hem de daha tutarlı sonuçlar üretiyor.

Apple yakında bu dil modelini ürünlerinde kullanabilir

FS-DFM’nin başarısı yalnızca hız değil, aynı zamanda kalite ve verimlilik açısından da büyük önem taşıyor. Daha az kaynakla daha iyi sonuçlar alınması, özellikle mobil cihazlarda yapay zekâ tabanlı metin üretimini çok daha erişilebilir kılabilir. Hatta çok kısa sürede iPhone ve Mac'lerde anında yazı oluşturma veya daha akıllı asistan deneyimleri gibi özelliklerin önünün açıldığını görebiliriz.

Apple araştırmacıları, modelin kodlarını paylaşarak diğer bilim insanlarının da bu alanda ilerlemesini sağlamayı planlıyor. Şimdilik şirketin bu alanda resmî bir açıklaması yok ama yakında daha fazla detay duymamız muhtemel.