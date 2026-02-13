Tümü Webekno
Apple, Yenilenen Siri'nin 2026'da Kullanıma Sunulacağını Doğruladı (Bu Sefer İnansak mı?)

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan erteleme iddialarının ardından Apple yenilenen Siri'nin 2026 yılı içerisinde kullanıma sunulacağını doğruladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, uzun süredir merakla beklenen daha akıllı ve gelişmiş Siri'nin 2026 yılında kullanıma sunulacağını resmen doğruladı.

Şirketin CNBC’ye yaptığı açıklama, geçtiğimiz gün ortaya çıkan “Siri güncellemesinde teknik sorunlar yaşandığı ve lansmanın ertelenebileceği” yönündeki haberlerin hemen ardından geldi. Yani Apple bu yıl sunma konusunda hâlâ iddialı.

İlk hedef 2025'ti

2

Apple, yapay zekâ destekli yeni Siri’yi ilk olarak 2025 ilkbaharında tanıtmayı planlıyordu ancak Mart 2025’e yaklaşılırken şirket, Siri’nin henüz hazır olmadığını ve daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu duyurdmuştu. Daha sonra ise takvim 2026 olarak güncellenmişti.

Her ne kadar Apple 2026 dışında net bir tarih vermese de Bloomberg’e göre şirket, yeni Siri’yi iOS 26.4 güncellemesiyle (2026 ilkbaharı) sunmayı hedefliyordu. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan son iddialar ise özelliklerin bu sürüme yetişmeyebileceğini ve iOS 26.5 hatta iOS 27’ye sarkabileceğini öne sürmüştü.

Teknik sorunlar devam ediyor

3

Şirket içi testlerde Siri’nin bazı sorguları doğru işleyemediği ve yanıt verme süresinin zaman zaman uzadığı belirtiliyor. Ayrıca bazı yeni özelliklerin beklenen performansı göstermediği ifade ediliyor.

Bu nedenle yeniliklerin tek seferde değil, 2026 boyunca farklı iOS güncellemeleriyle kademeli olarak sunulabileceği konuşuluyor.

Apple kamuoyuna yalnızca “2026” takvimini verdiği için teknik olarak henüz resmî bir gecikme var diyemeyiz. Keza şirket de 2026'da kullanıma sunacağını tekrar doğrulamış durumda. Bu sebeple Aralık ayına vakitleri var diyebiliriz.

Apple Yapay Zeka

