Apple'ın Yıllardır Düzeltmediği Sorunları Gösteren Hicivli İnternet Sitesi Açıldı!

Bağımsız geliştiriciler tarafından kurulan Bugs Apple Loves isimli bir internet sitesi, Apple'ın yıllardır düzeltmediği hataları listelemeye başladı. Ekip, kendine göre hazırladığı bir matematiksel formülle bu hataların insanlardan ne kadar zaman çaldığını da hesaplamış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir grup bağımsız geliştirici, "Bugs Apple Loves" olarak isimlendirdikleri bir internet sitesi açtılar. Dileyen herkesin gelişimine katkı verebildiği bu internet sitesinde Apple'ın bir türlü düzeltmediği hatalar listeleniyor.

Bugs Apple Loves sitesinde 16 bilindik hatanın yer aldığını ve bunların en eskisinin 2001 yılına dayandığını görüyoruz. Abartılı bir matematiksel formülü kendilerine göre uyarlayan geliştiriciler, söz konusu hataların tespit edildikleri günden beri ne kadar zaman öldürülmesine yol açtığını da hicivli bir şekilde gözler önüne seriyorlar.

İşte o bilindik hatalardan biri:

Bugs Apple Loves sitesinde listelenen ilk hata, Mail uygulamasında yer alan arama bölümünün çalışmıyor olması. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre bu sorun 210 milyon iOS, 14 milyon mac ve 28 milyon iPad kullanıcısını etkiliyor. Abartılı matematiksel hesaplamaya göre sadece bu sorun bile her yıl 13,5 milyar saatin çöpe gitmesine neden oluyor.

Bugs Apple Loves'ın yaptığı açıklamaya göre internet sitesinde yayımlanan 16 hata, insanlığa 32,4 milyon yıl kaybettirdi ve kaybettirmeye de devam ediyor. Bu abartılı rakamı netleştirmenin bir yolu yok diyebiliriz.

Bugs Apple Loves sitesine buradan ulaşabilirsiniz.