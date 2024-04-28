Sabah işe giderken bir baktınız aracınız çalışmıyor ve sorunun aküde olduğunu fark ediyorsunuz? Muhtemelen bu sorun, tüm gününüzü altüst edecek. Beklenmedik bu arızanın baş gösteren sebepleri neler olabilir?

Akünün ömrü, araç sahipleri için genellikle göz ardı edilen bir konu oluyor ancak son derece önemli bir detay olduğunun altını çizmek lazım.

Akünün ömrünün nasıl uzatılacağını ya da nasıl akü takviyesi yapılacağını da merak ediyorsanız sizi böyle alalım.

Akünün neden önemli olduğunu biliyor musunuz?

Akü, aracınızın elektrik sistemlerini çalıştırmak için gereken enerjiyi sağlayan, şarj edilebilir bir enerji depolama ünitesi. Motorun ilk hareketini sağlamaktan iç aydınlatma ve elektronik cihazlara güç vermek gibi birçok işlevi de yerine getiriyor. Akünün sağlığının aslında aracınızın güvenilirliği ve performansı üzerinde doğrudan etkili olduğunu bilmelisiniz.

Motorunuz zor çalışıyorsa

Aracınızın sabahları veya soğuk havalarda zor çalışması, akünün zayıfladığının en bariz belirtilerinden. Akü gücünü kaybettikçe motoru çalıştırmak için gereken yeterli elektrik akımını sağlamakta zorlanır.

Hatta marş hiç basmıyorsa çevirince bir tıklama sesi de duyarsınız. Kontağı istediğiniz kadar çevirin, oturup bekleyin ama sonuç değişmez. Bu da akünüzün imdat çağrısı demek.

Elektrik aksesuarlarının performansında düşüş varsa

Farlarınızın ışığının eskisi kadar parlak olmaması, sileceklerin sersemlemesi veya iç mekân aydınlatmasının zayıf olması gibi elektrikli aksesuarların performansında gözle görülür bir düşüş, akünün gücünü yitirmekte olduğunun bir diğer işaretlerinden.

Akü uyarı ışığı yanıyorsa

Neyse ki birçok aracın gösterge panelinde akü arıza ışığı var. Eğer bu ışık yanıyorsa şanslısınız çünkü kendini en net şekilde gösteriyor demek. Akü uyarı ışığının yanması, akünün veya şarj sisteminin potansiyel bir problem yaşadığını gösteriyor. Bu ışık genellikle elektrik sisteminde bir arıza olduğunda da aktif olabilir.

Anormal kokular geliyorsa

Burnunuza kötü kokular geliyor mu? Akü kutusundan gelen sülfürik asit kokusu, akünün aşırı ısındığını veya içsel bir arıza yaşadığını gösterebilir. Bu durum aslında akü asidinin sızıntı yapabileceği ve diğer araç komponentlerine zarar verebileceği anlamına da gelir.

Gövde şişmişse

Soğuk hava, akünün gövdesinin şişmesine neden olabilir ve bu da iç bileşenler üzerindeki stresin arttığını ve akünün ömrünün sonuna geldiğini işaret eder. Bilmelisiniz ki şişmiş bir akü, değiştirilmesi gereken bir aküdür.

Akünün ömrünü nasıl uzatabilirsiniz?

Araba aküsü ömrü genellikle 3-5 yıl arasında olur. Eğer akünüz ömrünü bitirmek üzereyse geç kalmadan yerine yenisini koymalısınız.

arasında olur. Eğer akünüz ömrünü bitirmek üzereyse geç kalmadan yerine yenisini koymalısınız. Kendisinin daha zamanı varsa da mutlaka yılda en az 1 kere serviste kontrol ettirin.

ettirin. Akü kutup başlarını ve bağlantı noktalarını korozyondan arındırmak için temiz tutun.

için temiz tutun. Araç elektroniklerini, özellikle motor kapalıyken kullanmaktan kaçının.

Akü nasıl şarj edilir, doldurulur?

Akünün tek sorunu şarj ise ve size yardım edecek başka bir araç sahibi bulduysanız şanslı sayılırsınız. Ancak araç aküsü şarj etmek bazı temel bilgileri de gerektiriyor. Adım adım araç aküsü şarj etme:

Şarj işlemine başlamadan önce her iki arabanın da motorunu kapatın ve anahtarları kontaktan çıkarın.

ve anahtarları kontaktan çıkarın. Takviye kablosundaki kırmızı kabloyu araçlardaki (+), siyah kabloları (-) kutuplarına bağlayın. Bu süreçte kabloları asla metal bir yüzeye değdirmeyin.

Aküyü dolduracak aracı çalıştırın.

3 dakika sonra aküsü boşalan aracı da çalıştırın.

sonra aküsü boşalan aracı da çalıştırın. Her iki aracı bir süre daha çalıştırmaya devam edin.

Yine hiçbir metal yüzeye değmemesine dikkat ederek önce aküsü doldurulan araçtan sonra da takviye sağlayan araçtan (+), sonra (-) kutupları sökün.

Umarız ki bunlara ihtiyacınız kalmaz ancak olur da bir gün yolda kalırsanız veya arabanız akü arıza işaretleri verirse yapmanız gereken her adıma hakimsiniz.

Güvenli ve keyifli sürüşler dileriz.

Araç sahiplerinin dikkatine!: