Bazılarını sık gördüğümüz, bazılarını ise neredeyse hiç görmediğimiz araba göstergelerinde yanan arıza lambaları neler, ne anlama geliyor gibi soruları merak ediyor olabilirsiniz. Biz de sizler için gösterge panelinde yanabilecek motor arıza lambalarını bir araya derledik.

Arabalarımızda her ne kadar sıklıkla görmesek bile, farklı anlamlara sahip onlarca gösterge lambası bulunuyor. Bunlardan en basiti olarak motor arıza lambası, yağ lambası, el freni lambası gibi örnekler verebiliriz. Eğer bir sürücüyseniz, araba göstergelerinde yanan arıza lambaları ne anlama geliyor bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan sorunlar ile karşı karşıya kalabilme ihtimaliniz oldukça yüksek. Sizler için, karşılaşmanız durumunda hangi anlama geldiğini öğrenebileceğiniz arıza lambaları ve anlamlarını bir araya derledik.

Bir motor arızası lambası yandığında otomobilinizde bazı şeylerin ters gittiğini, fren lambası yandığında ise otomobilinizin el freninin çekili olduğunu anlıyorsunuz. Ama elbette göstergenizdeki ışıklar bunlardan ibaret değil. Örneğin, bir ısıtma bujisi arızası ışığı yandığında da ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor ki, gerekli önlemleri en hızlı bir şekilde alabilme imkanına sahip olun. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, araba göstergelerinde yanan arıza lambaları ve anlamları nedir? Hep birlikte en ince detaylarıyla inceleyelim.

Motor arıza lambası

İlk olarak, en bilinen arıza lambası ile başlıyoruz. Motor arıza lambası, kimi zaman oldukça basit nedenlerden dolayı yansa bile, kimi zaman ise otomobilinizde meydana gelen ciddi sorunları sürücüye bildirmek için yanar. Motor arıza lambasının yanması için birçok neden vardır. Otomobilinizdeki sensörlerde bir problem olabilir, filtrelerinde bir tıkanıklık olabilir, DPF veya EGR dolumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz ve daha çok fazla nedenden dolayı motor arıza lambası yanabilir. Motor arıza lambası, sarı ve kırmızı olmak üzere iki farklı türde yanıyor. Eğer sarı motor arızası lambası ile karşı karşıyaysanız, otomobilinizi en kısa sürede bir servise götürmeniz gerekiyor. Motor arıza lambası ile karşılaştığınızda ani bir risk meydana gelmiyor. Ama eğer kırmızı motor arızası lambası ile karşılaşırsanız, otomobilinizi en kısa sürede sağa çekerek yol yardım servisinden destek almalısınız. Çünkü kırmızı motor arızası lambası, otomobilin artık hareket edemeyecek duruma geldiğini bildirir.

Hararet arıza lambası

Arabalarımız müthiş bir soğutma sistemi ile çalışmaktadır. Yalnızca motor değil, şanzımanlarımız bile özel soğutma sistemleri ile desteklenir. Günümüzdeki çoğu otomobilin göstergesinde, motor sıcaklığını kontrol edebileceğiniz bir gösterge bulunuyor. Bu gösterge, belirli bir güvenli seviyenin üstüne çıktığında önlem alabiliyorsunuz. Ama bu hararet göstergesi her otomobilde ne yazık ki olmuyor. Otomobiliniz, eğer hararet arıza lambası yakıyorsa ciddi bir problem var demektir. Motorunuzdaki su ciddi seviyede ısınmış, artık motorunuzdaki bazı parçalara zarar verecek dereceye gelmiş demektir. Bu durumda otomobilinizi hızlı bir şekilde durdurmanız ve motorun daha fazla hasar almasını önlemeniz gerekiyor.

Yağ Basınç Lambası

Otomobillerimiz belli bir yağ seviyesi sayesinde çalışıyor. Motorda bulunan pek çok kritik parça, bu yağlanma sistemi sayesinde daha performanslı çalışmayı başarıyor. Eğer otomobilimizdeki yağ seviyesi azalırsa, gösterge panelinde bir yağ basınç arıza lambası ile karşı karşıya kalabiliriz. Eğer otomobilde yağ seviyesi ciddi derecede azalırsa, piston kolları da dahil olmak üzere bir çok parça bir süre sonra çalışamaz hale gelir ve kilitlenir. Bunun sonucunda ise bir sanayi terimi ile bahsetmek gerekirse “motorun yatak bağlaması” durumu meydana gelir. Otomobillerimizin motorunda bulunan yağ çubuğu ile kısa periyotlarda sık sık yağ durumunu ölçmekte fayda var diyebiliriz.

Akü ikaz lambası

Otomobilimizin elektrik aksamına güç veren akü, motorda bulunan en önemli parçalardan bir tanesi. Otomobilimizin çalışmasıyla beslenen ve birçok elektrik, motor aksamına güç sağlayan akülerimizde ciddi azalma durumunda göstergede bir akü ikaz lambası ile karşılaşabiliriz. Genellikle bu tarz durumlarda eğer otomobil çalışabilir durumdaysa, çalıştırdıktan sonra akünün kendini şarj etmesini bekliyoruz. Ama eğer otomobilimiz çalışmayacak haldeyse, bir akü takviye kablosu aracılığıyla akümüzü şarj ediyoruz. Eğer otomobiliniz bu uyarıyı veriyorsa ya akünüz artık ömrünü kaybetmiş, ya da otomobilinizin motoru kapalı durumdayken bazı elektrik aksamları ciddi derecede aküyü kullanmış olabilir. Örneğin, otomobilinizi akşam park ettikten sonra farlarını açık unutursanız akünüz sabaha kadar bitebilir.

Fren ikaz lambası

Eğer otomobilinizin el freni tam olarak çekilmediyse, el freni ikaz lambası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bu ikaz lambasının tek amacı, el frenini hatırlatmak değil. Eğer arabanızın fren hidroliklerinde bir problem var ise, yine aynı ikaz lambası ile karşılaşabilirsiniz. Otomobilinizin el freni inik olmasına rağmen, bu ikaz lambası ile karşılaşıyorsanız trafiği riske atmayacak bir alanda fren testi yapabilirsiniz. Eğer fren basıncında bir eksilme hissediyorsanız, en kısa sürede otomobilinizi bir servise götürmelisiniz.

Lastik basınç uyarısı ikaz lambası

Bu uyarı, genellikle belirli modelin üstündeki otomobillerde bulunuyor. Eğer otomobilinizdeki lastiklerin havası belirli bir seviyenin altına düşerse, otomobiliniz sizleri uyarmak için lastik basınç uyarısını aktif hale getiriyor. Eğer lastik basınç uyarısı ikaz lambasını gördüyseniz, lastikleriniz ciddi derecede azalmış demektir. Bu da konforu azaltmasıyla birlikte, otomobilinizin sürüşünü daha da zorlaştıracaktır. Hatta, hava tamamiyle boşaldığında eğer şişirmeden devam ederseniz, otomobilinizin jantlarına yük bineceği için jantlarda yamulma, kırılma gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.

ESP/ASR ikaz lambası

Otomobillerimizin yoldan kaymamasını, patinaj çekmemesini sağlayan ESR/ASR sistemi oldukça önemli bir göreve sahip. Eğer otomobiliniz hakimiyetini kaybederse, ASR sistemi otomatik olarak devreye girer. Devreye girdiğinde ise gösterge panelinizde ASR ikaz lambasının sürekli olarak yanıp söndüğünü görürsünüz. Ama eğer bu lamba sabit olarak yanıyorsa, ASR sisteminiz devre dışı kalmış demektir.

ABS arıza lambası

Otomobilimizdeki fren sisteminin en önemli parçası olan ABS özelliği, ani frenlemelerde daha hızlı bir şekilde durmanızı sağlıyor. Özellikle yağmurlu ve kaygan zeminlerde, otomobilinizin kızaklamadan durmasını sağlayan ABS sisteminin ikaz ışığı yanıyorsa sistem devre dışı kalmış demektir. Eğer ABS arıza lambası ile karşı karşıyaysanız, otomobilinizdeki ABS özelliği çalışmadığı için en kısa sürede yetkili servise gitmenizi öneriyoruz.

Emniyet kemeri ve hava yastığı ikaz lambası

Sürücü ve yolcuların korunmasında büyük rol oynayan hava yastığı ve emniyet kemeri, çoğu otomobilde manuel olarak kapatılabiliyor. Eğer göstergenizde sarı bir şekilde emniyet kemeri ikaz lambası görüyorsanız, emniyet kemeri ve hava yastığı korumalarınız devre dışı anlamına gelmektedir. Ama eğer bu ikaz lambası kırmızı yanıyorsa, bu sistemlerde bir sorun olduğunu ve çalışmadığını bildirmektedir.

Cam yıkama suyu ikaz lambası

Otomobilimizdeki motor suyu kadar, cam yıkama suyu da önem taşıyor. Hiç beklemediğiniz anlarda camınıza sıçrayan bir çamuru, pisliği hızlıca temizlemenizi sağlayan cam suyu bittiğinde göstergenizde sarı bir cam yıkama suyu ikaz lambası ile karşılaşacaksınız. Bu uyarı ile karşılaştığınızda, en yakın benzinlikten su alarak takviye yapabilirsiniz.

Partikül filtresi ikaz lambası

Eğer dizel (motorin) yakıt sistemiyle çalışan bir otomobiliniz var ise, otomobilinizde çok düşük bir ihtimal olsa bile partikül filtresi ikaz lambasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer bu uyarı ile karşı karşıyaysanız, otomobilinizin partikül filtresini gayet kolay yöntemlerle temizleyebilirsiniz. Bunun en basit yöntemi, otomobiliniz ile bir otoyola çıktıktan sonra 3 veya 4. viteste, 2000-3000 devirleri arasında 30 dakika boyunca kullandığınızda bu arıza lambasının otomatik olarak söndüğünü göreceksiniz. Partikül filtresi ikaz lambası, genellikle şehir içinde yoğun olarak kullanılan otomobillerde yanmaktadır. Çünkü otomobillerimizi şehir içinde daha düşük hızlarda ve düşük devirlerde kullanıyoruz. Bu da bir süre sonra partikül filtresinin dolmasına neden oluyor.

Araba göstergelerinde yanan arıza lambaları ne anlama geliyor sorusunu sizler için yanıtladık. Arabalarda her ne kadar sık karşılaşmasak bile oldukça fazla ikaz lambası bulunuyor. Eğer yukarıdaki ikaz lambalarından en az bir tanesi ile karşı karşıyaysanız, gerekli önlemleri almanız gerekiyor. Sizler en çok hangi ikaz lambası ile karşılaşıyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.