Aracınızın lastiğinde anormal bir şişlik fark ederseniz bu durumu dikkate almanız gerektiğini sakın unutmayın. Çünkü lastikte yer alan şişlik, önemli sonuçlar doğurabiliyor.

Sürüş güvenliğini tehlikeye atabilen bu durum, neden oluşuyor olabilir?

Aracın lastiğinde “balon” hasarı görüldüğünde ne yapmamız gerekir?

Lastiklerdeki şişlik, genellikle yol koşullarından veya lastiğin iç yapısındaki hasarlardan kaynaklanıyor.

Yolun yapısından kaynaklandığı gibi yabancı cisimler de lastikte anormal bir şişkinlik oluşturabiliyor. Lastiği kullanılamaz hâle bile getiren bu durum, birçok sebepten kaynaklanabiliyor. Kaldırım taşları, çukurlar ve yol bozuklukları, lastiğin kenarlarına aşırı yük bindiriyor. Bu tür darbeler, lastiğin yapısında hasar yaratabilirken iç kısımdaki tel demetlerinin kopmasına neden olabiliyor.

Ayrıca lastiklerin gereğinden fazla şişirilmesi, lastik yapısının deformasyona uğramasına yol açıyor. Bu durumda içten dışa doğru basınç birikimi meydana geliyor ve lastik zamanla şişmeye başlıyor.

Bu şişliği nasıl anlayabiliriz?

Lastik yüzeyinde fark edilen şişlik, genelde lastiğin iç kısmında bir hasarın meydana geldiğinin göstergesidir. Bu tür bir hasar, lastiğin dayanıklılığını önemli ölçüde zayıflatıyor. Lastiğin dış katmanları hasar görmüşse içteki hava basıncı dışarı çıkmak için yırtıklar arıyor. Bu durum, lastiğin aniden patlama riskini artırıyor.

Bu şişliği yalnızca estetik bir sorun olarak görmemek gerekiyor. Eğer lastik patlarsa aracın kontrolü kaybolabilir. Lastiğin patlaması, sürüş sırasında ani bir yön değişikliğine neden olur ve bu durum ciddi kazalara sebebiyet verebilir.

Peki araç lastiğinde şişlik meydana gelirse ne yapmalıyız?

Eğer lastiğinizde anormal bir şişlik fark ederseniz bu durumu ciddiye almanız gerektiğini unutmayın. Yapmanız gereken ilk şey, bir tamirciye başvurmak ve lastiği kontrol ettirmek olmalıdır. Lastikteki şişliğin tek çözümü lastik değişimidir.

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