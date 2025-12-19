Resmî Gazete'de Yayımlandı: Arabasını Satan veya Araba Alan Vatandaşa Yeni Harç Geliyor!

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni bir karar ile araba alım satımlarına binde 2'lik yeni bir harç uygulanmasına karar verildi. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak düzenleme, 1 milyon TL'lik arabanın satışında 2.000 TL'lik yeni bir gider oluşturacak. İşte galericileri muaf tutan düzenlemenin detayları...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, otomobil alım satımı ile ilgilenen tüm vatandaşları ilgilendiren bir kanun yayımlandı. Yayımlanan "7566 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla araba alım satımı yapacak vatandaşlar, binde 2'lik yeni bir giderle karşılaşacaklar.

Bu düzenlemenin en dikkat çekici yanı, sadece sıradan vatandaşları etkiliyor olacak olması. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlar, yani galeriler söz konusu harçtan etkilenmeyecekler. Gelin düzenlemenin detaylarına yakından bakalım.

Resmî Gazete'deki kararda şu ifadelere yer veriliyor:

MADDE 7- 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı Tarifenin “I-Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün mülga (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların satış ve devirlerinde, 1.000 TL’den az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden (Binde 2)

Tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde bu harç alınmaz.

Bu uygulama ile tam olarak ne yaşanacak?

Düzenlemeyi daha iyi anlamanız açısından somut bir örnekle açıklayalım: Sıradan vatandaşsınız ve sahip olduğunuz bir arabayı yine sıradan bir vatandaşa satacaksınız. Notere gittiğiniz zaman beyan ettiğiniz satış bedeli üzerinden binde 2'lik harç ödemesi yapılması gerekecek. Eğer arabanızın satış bedeli 1 milyon TL ise ödeyeceğiniz tutar, 2.000 TL olacak.

Eğer arabanızı ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bunan birine, yani bir galericiye satar veya galericiden araba alırsanız da böyle bir harç ile karşılaşmayacaksınız. Düzenlemeye göre ödenecek harç tutarı 1.000 TL'nin altında olmayacak.