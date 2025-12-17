Türkiye'de İkinci El Otomobil Piyasası Ne Durumda? İşte Keyif Kaçıran Rapor

sahibinden.com, Kasım 2025 dönemi için ikinci el otomobil pazarı verilerini yayımladı. Paylaşılan rapor, ikinci el otomobil pazarındaki daralmaya gözler önüne serdi. Üstelik ikinci el otomobil fiyatları rakamsal olarak yükseliyor olsa da gerçekte düşüyordu. İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük ikinci el otomobil platformlarından sahibinden.com, ikinci el otomobil pazarına ilişkin güncel verilerini yayımladı. Kasım 2025 dönemine ait verileri kapsayan ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliği ile hazırlanan rapor, Türkiye'de ikinci el otomobil pazarının daralmakta olduğunu gözler önüne serdi.

Peki sahibinden.com'un "Otomobil Piyasası Görünümü" isimli çalışmasında neler var? İkinci el otomobil piyasasında durum nasıl? Fiyatlar ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan raporun detaylarına inelim.

İkinci el otomobillere yönelik talep azaldı!

Otomobil Piyasası Görünümü raporunda yer alan verilere göre vatandaşın ikinci el otomobillere yönelik ilgisi düşmüş durumda. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü ikinci elde fiyatlar oldukça yüksek. Hatta aynı otomobilin sıfırı, bazı modeller için ikinci elinden daha uygun. sahibinden.com'un verilerine göre otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,6 oranında düşmüş durumda. İlana konulan bir otomobilin satılma süresi ise 20,7 güne yükseldi.

Rakamlar yükselse de gerçek fiyatlar düştü!

sahibinden.com verilerine göre ortalama ikinci el otomobil fiyatı, Kasım 2025 döneminde 1 milyon 101 bin TL oldu. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde yüzde 22,4'lük artışa denk geldi. Ancak enflasyon verileri işin içine dahil edildiği zaman ikinci el otomobil fiyatları gerçekte düşmüş oldu. Enflasyondan arındırılmış fiyatlar, yüzde 6,6 gerilemiş durumda.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın segmentlere göre değişimi:

Segment Fiyat Değişimi B Segmenti Yüzde 26,6 C Segmenti Yüzde 25,3 D Segmenti Yüzde 25,6 E Segmenti Yüzde 21,7

Segmentlere göre ortalama fiyatlar:

Otomobil Piyasası Görünümü raporuna göre ikinci el otomobillerin ortalama fiyatları da gün yüzüne çıkmış durumda. Buna göre; B sınıfında ortalama fiyat 731 bin 740 TL, C sınıfında ortalama fiyat 974 bin 458 TL, D sınıfında ortalama fiyat 1 milyon 406 bin TL ve E sınıfında ortalama fiyat 2 milyon 266 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli otomobillerin ikinci el değerleri beklenildiği gibi yükselmedi!

sahibinden.com raporunda yer alan çarpıcı detaylardan bir tanesi de yakıt türlerine göre ikinci el fiyatlarında yaşanan değişimle ilgiliydi. Araştırmaya göre benzinli otomobil fiyatları, yıllık bazda yüzde 20,4 artış gösterdi. Bunu yüzde 18,9 ile dizel, yüzde 17,4 ile benzin ve LPG, yüzde 15,1 ile de hibrit otomobil fiyatları takip etti. Ancak iş elektriklilere geldiği zaman yıllık bazda fiyat artışı, sadece yüzde 6'ydı.

Yakıt türlerine göre ortalama fiyatlar:

sahibinden.com'da yayımlanan ilanlardaki ortalama fiyatlar; benzinli otomobillerde 1 milyon 342 bin TL, benzin ve LPG'li otomobillerde 589 bin 148 TL, dizel otomobillerde 1 milyon 78 bin TL, hibrit otomobillerde 2 milyon 413 bin TL ve elektrikli otomobillerde 3 milyon 448 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Özellikle de elektrikli otomobillerdeki ikinci el fiyatları, piyasa gerçekleri göz önünde bulundurulduğu zaman mantıklı değil.

2004-2008 model ikinci el otomobillerin bile fiyatı yükseldi!

Otomobil Piyasası Görünümü raporu, fiyat yükselişinin tüm yaş gruplarında yaşandığını gözler önüne serdi. Rapora göre;

2004-2008 model otomobil fiyatları yüzde 5,6

2009-2013 model otomobil fiyatları yüzde 13,9

2014-2018 model otomobil fiyatları yüzde 16,2

2019 model otomobil fiyatları yüzde 17

2020 model otomobil fiyatları yüzde 16,5

2021 model otomobil fiyatları yüzde 11,5

2022 model otomobil fiyatları yüzde 6,1

2023 model otomobil fiyatları yüzde 6,7

artış göstermiş durumda.

Yaş gruplarına göre ortalama fiyatlar:

Ortalama fiyatlar, 2004-2008 model yılında 475 bin 539 TL, 2009-2013 model yılında 780 bin 50 TL, 2014-2018 model yılında 1 milyon 206 bin TL olarak kayıtlara geçti. Daha yeni modellerde ise 2019 model yılında 1 milyon 404 bin TL, 2020 model yılında 1 milyon 617 bin TL, 2021 model yılında 1 milyon 621 bin TL, 2022 model yılında 1 milyon 766 bin TL, 2023 model yılında ise 1 milyon 922 bin TL’dir.