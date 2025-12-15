Tümü Webekno
Sabahları Çalışıp Hemen Duran Araba Sorunsalı: Araba Soğukken Neden Stop Eder?

Sabahları marşa bastığınızda aracınız çalışıp hemen duruyor mu? Araba soğukken neden stop eder sorusunun cevabını, rölanti valfinden bujilere kadar tüm detaylarıyla inceledik.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Sabahın köründe kalkmışsınız, işe veya okula geç kalmak üzeresiniz. Arabaya binip marşa basıyorsunuz, motor bir hırıltıyla uyanıyor ama saniyeler içinde "ben yokum" deyip susuyor. İşte o an, günün en stresli anı olabilir. Peki, çoğumuzun başına gelen bu araba soğukken neden stop eder sorununun kaynağı ne?

Genellikle eski model araçlarda daha sık görülse de yeni nesil araçlarda da karşımıza çıkabilen bu durum, aslında motorun bize "bakıma ihtiyacım var" deme şeklidir. Soğuk hava, motor parçalarının ve sıvıların kimyasını etkilediği için altta yatan ufak sorunlar bir anda gün yüzüne çıkar. Gelin bu sorunun temel nedenlerine yakından bakalım.

Soğuk havalarda motorun aniden durmasının en yaygın sebepleri

Başlıksız-1

Aracınızın soğukken stop etmesi genellikle yakıt, hava ve ateşleme üçlüsünden birinin görevini tam yapamamasından kaynaklanır. Motor soğukken, çalışma sıcaklığına ulaşana kadar daha zengin bir yakıt karışımına ihtiyaç duyar. Eğer sistemdeki bir parça bu dengeyi sağlayamazsa motor rolantide tutunamaz ve stop eder.

Bu sorunun en olağan şüphelisi genellikle rolanti valfidir. Bu parça, ayağınızı gazdan çektiğinizde veya araç boşta çalışırken motorun devrini ayarlar. Zamanla kirlenen veya arızalanan valf, soğuk motora ihtiyacı olan havayı sağlayamaz. Sonuç? Devir saati dalgalanır ve motor stop eder. Temizlenmesi veya değişimi genellikle sorunu çözer.

Ateşleme sistemi ve sensör arızaları başrolde olabilir

Başlıksız-1

Eğer rolanti valfiniz sağlamsa gözleri bujilere çevirmek gerekir. Buji tırnak aralıkları zamanla açılır veya kirlenir. Soğuk havada ve soğuk silindir içinde kıvılcım oluşturmak zorlaşır. Zayıf ateşleme, soğuk yakıtın yanmasını sağlayamaz ve motor boğularak stop eder. Benzer şekilde, LPG'li araçlarda gaz ayarının bozuk olması da sabahları motorun benzinden gaza geçerken veya ilk çalışmada sapıtmasına neden olabilir.

Bir diğer gizli kahraman ise ısı müşürü. Bu sensör, motorun sıcaklığını ölçerek beyne (ECU) bilgi verir. Eğer sensör arızalıysa ve motorun sıcak olduğunu "sanıyorsa", beyin zengin karışım yapmaz. Motor fakir karışımla çalışmaya çalışır ve soğuk olduğu için başaramayıp stop eder.

Otomobilin soğukta stop etmesine yol açabilecek diğer nedenler:

  • Kirli Boğaz Kelebeği: Hava girişini kısıtlar.
  • Hava Akış Metre (MAF) Arızası: Giren havayı yanlış ölçer.
  • Vakum Kaçakları: Motora hesapsız hava girmesine neden olur.
  • Düşük Yakıt Basıncı: Yakıt pompası veya filtresi tıkanıklığı.
Gerçek mi Efsane mi? Otomatik Vites Arabayla Işıkta Beklerken Vitesi D'de Tutmak Anlatıldığı Gibi Zararlı mı? Gerçek mi Efsane mi? Otomatik Vites Arabayla Işıkta Beklerken Vitesi D'de Tutmak Anlatıldığı Gibi Zararlı mı?
Otomobiller Neden 0–100 Hızlanma Süresine Bu Kadar Önem Veriyor? Otomobiller Neden 0–100 Hızlanma Süresine Bu Kadar Önem Veriyor?

Peki sizin başınıza böyle bir durum geldi mi? Genelde sorunu nasıl çözdünüz? Yorumlarda tecrübelerinizi bekliyoruz!

