Araç Kiralama Sektörü Tepeden Tırnağa Değişiyor: İşte Yeni Kurallar!

Ticaret Bakanlığı, Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik için bir taslak yayımladı. Henüz yürürlükte olmayan taslak, araç kiralama sektörüne çok köklü değişimler getirecek. İşte taslakta yer alan detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektörünü düzenlemek için düğmeye basmış durumda. Yayımlanan bir taslak, sektördeki tüm kuralların değişeceğini gözler önüne seriyor. Taslağın yasalaşması, en çok da sık sık araç kiralayan vatandaşları memnun edecek gibi görünüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı taslak, yetki belgesi zorunluluğu, yaş ve kilometre sınırı, depozito ve iptal kuralları ile dijital platformları sıkı bir denetim altına almayı amaçlıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile taşıt kiralama işi profesyonel bir sektör hâline dönüştürülecek. Ayrıca tüketici hakları da korunmuş olacak.

Taslakta neler var?

Başlıksız-1

Taslak detaylarına baktığımız zaman kiralama işi yapan herkese yetki belgesi zorunluluğu getirileceğini görüyoruz. Ayrıca bu düzenleme ile 100 bin kilometreyi aşmış veya 5 yaşından büyük taşıtlar ile periyodik bakımları yapılmamış araçların kiraya verilmesi de yasaklanacak.

Düzenleme, sigorta ve kasko bedelini kiralama ücretine dahil edilmesini zorunlu kılıyor. Bu durum ilk aşamada fiyatları yükseltecek ancak yaşanacak bir kaza veya arıza durumunda yaşanabilecek sürpriz faturaları ortadan kaldıracak. Ayrıca kiralama şirketleri, 7/24 ulaşılabilir iletişim hattı kuracak, isteğe bağlı olarak navigasyon, çocuk koltuğu veya HGS gibi opsiyonları ücretsiz olarak sunacak. Tüm firmalar elektrikli otomobil temin edecek ve talebe bağlı olarak kış lastiği sağlamakla yükümlü olacak.

Ticaret Bakanlığı, mağduriyetlere yol açabilen depozitolar için de bir standart belirlemeye çalışıyor. Düzenlemeye göre 6 güne kadar yapılacak kiralamalarda en fazla 3 günlük depozito alınabilecek. Alınan depozito, araç teslim tarihinden en fazla 7 gün sonra iade edilecek. Ayrıca ön ödemeli rezervasyonlar 24 saat öncesine kadar kesintisiz iptal edilebilecek.

Araba Elektrikli Araba Türkiye

