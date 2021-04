Araç Lastikleri Niçin Hep Siyah Renkte Üretilir?

Yolda gördüğünüz her arabanın neden hep aynı renkte lastiğe sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bizler de bu meraka girdik ve lastiklerin neden hep siyah renkte olduğunu sizler için anlattık.

Yalnızca gözümüzün görebildiği zibilyon farklı renk varken, araçlardaki lasatiklerin neden hep siyah olduğunu hiç merak ettiniz mi? Otomobiller rengarenk bir şekilde etrafta dolaşırken, bunları zeminden ayıran lastikler neden tek bir renkte oluyor? İşte bu sorunun cevabını bizler de merak ettik ve lastiklerin neden hep siyah olduğunu tüm gerçekleriyle anlattık.

Çok üstünden özet geçmek gerekirse araçlarımızdaki lastiklerin siyah olmalarının nedeni lastiklerin üretiminde kullanılan malzemelerde yatıyor. Bu malzemeler yakın zamanda değişmeyecek olduğundan da lastikler, farklı alanlarda yeni teknolojiler bulunana kadar siyah olmaya devam edecekler. Peki, lastiğe siyah rengini veren malzemeler nedir?

İki ana hammaddeden ilki: Kauçuk

Lastiğin iki ana hammaddesi vardır. Bunlardan ilki olan kauçuk, aynı ismi taşıyan ağaçtan yapılan doğal kauçuk ve petrolden elde edilen suni kauçuk, ortaya çıkacak lastiğin kullanım alanına göre uygun oranlarda lastik hamuruna katılıyor. Lastiğin içindeki toplam kauçuk miktarı %60 ila %80 değişiyor. Kauçuk, tekerleğe esneklik veriyor ve sürtünme katsayısını yükseltiyor. Doğal kauçuğun rengi kahverengiyken suni kauçuk beyaz, sarı, kahverengi yahut şeffaf renklerde bulunabiliyor.

İkinci ana hammaddemiz: İs

Lastikte kullanılan ikinci ana hammaddemiz de is. Ateşin olduğu herhangi bir yerde karşılaşabileceğiniz bu madde, simsiyah renkte ve çabuk bir şekilde her yerine bulaştırabileceğiniz bir yapıya sahip. Bir lastiğin içinde kauçuğa ek olarak %20 ila %40 arasında is bulunuyor. İsin esas göreviyse lastiğe aşınma direnci vererek ömrünü uzatmak.

Günümüz teknolojisiyle yapılan boyalarsa isin sahip olduğu siyah renk gücüne karşı başa çıkabilecek kadar güçlü değil. İçinde is bulunan tekerlek hamuruna ne kadar renkli boya atılırsa atılsın, tekerlek yine siyah rengini koruyacaktır. Ayrıca hamura attığınız bu boya lastiğin kompozisyonunu bozacağından pek de mantıklı bir işlem de değildir.

Ancak is de en temel sebep değil:

İs, her ne kadar lastiğe renk verilmesini zorluyor olsa da lastiğin siyahlığının en büyük nedeni kendisi değil. Günümüzdeki araçların siyah lastiğe sahip olmalarının en büyük nedeni "karbon siyahı" isimli pigmenttir. Bu pigment sayesinde kullandığımız lastikler bu denli güçlü ve dayanıklı olabiliyorlar. Bir örnek vermek gerekirse pigment, lastiğin biriktirdiği ısıyı dağıtarak lastiğin ömrünü artırıyor. Tabii bunun karşışığında kauçukla karışan pigment, lastiğin de rengini belirliyor.

Lastiklerde amacın görüntü değil, işlev olduğunu unutmamak gerekiyor:

Aracımızın yerle temas etmesini ve saatlerce yol almamızı sağlayan bu lastikler, siyah renge sahip olmalarına neden olacak maddeleri taşımayacak olsaydı bu kadar dayanıklı ve güvenli olamazlardı. Günümüzde renkli lastiklerin az sayıda örneklerini görüyor olsak da bu lastiklerin günlük sürüş için dahi uygun olmadığını bilmekte fayda var.