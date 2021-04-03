Kalori Hesaplarken Karşılaştığımız Kcal Nedir?

‘Yaz geliyor, karantinada alınan kilolar nasıl gidecek?’ diye düşünenler kalori hesabı yapmaya ve etiketlerin üzerindeki besin değerlerini okumaya başladılar bile. Peki, yiyecek etiketlerinde gördüğümüz Kcal nedir? Bildiğimiz kalori mi yoksa başka bir değer mi? Konuyla ilgili detaylara gelin yakından bakalım.

Zaten her şeyi eve söylüyor, her yere arabamız ya da toplu taşıma ile gidiyorduk. Yetmedi bir de pandemi nedeniyle iyice evlere kapandık ve kilolar aldı başını gitti. Yaz gelirken hem fit bir vücuda kavuşmak hem de daha sağlıklı olmak için kilo verme çalışmaları hız kazandı ve kalori hesaplamaları başladı. Yiyeceklerin üzerinde gördüğümüz Kcal değeri ise kalori hesaplama işleminin en önemli değerlerinden bir tanesi.

Peki, Kcal nedir? Hepimiz bir şekilde Kcal nedir biliyoruz gibi düşünüyoruz ancak durum hiç de sandığımız gibi değil. Çünkü bu değer fizik ve kimya gibi önemli bilimlerde kullanılıyor ve üstelik tek bir tanımdan oluşmuyor. Kalori hesaplama işleminin en önemli değerlerinden biri olan Kcal nedir sorusunu yanıtladık ve konu ile ilgili aklınızdan çıkarmamanız gereken önemli gerçekleri tüm detaylarıyla anlattık.

Kcal nedir?

Kcal, bir enerji ölçüm değeri olan kilokalorinin kısaltmasıdır. Yiyeceklerden aldığımız enerji miktarı ya da spor sırasında harcamış, yakmış olduğumuz enerji miktarı Kcal yani kilokalori olarak gösterilir. Ancak bu enerji miktarının ölçümü için kullanılan tek değer kilokalori değil. Kalori, küçük kalori, büyük kalori, kilokalori ve kilojul gibi pek çok farklı miktar ölçüm değeri daha var.

Kalori nedir?

Kilokalori tanımını genel olarak yapmış olsak da biraz daha detaya inmekte yarar var. Bunun için de kalori tanımını yapmak gerekiyor. En küçük enerji ölçüm birimi olan kalori; küçük kalori ve büyük kalori olmak üzere ikiye ayrılıyor.

cal olarak gösterilen küçük kalori, 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece yükseltmek için gerekli olan enerji miktarını ifade ediyor. Cal olarak gösterilen büyük kalori ise 1 kilogram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece yükseltmek için gerekli olan enerji miktarını ifade ediyor.

Cal olarak gösterilen büyük kalori, gıda kalorisi olarak da isimlendirilir. Yani bizim işimiz tamamen büyük kalori yani gıda kalorisiyle. Küçük kalori kimya ve fizik alanı dışında pek karşılaşılan bir birim değildir. Bir büyük kalori, bin küçük kaloriye eşittir. Bunun nedeni 1 kilogramın bin grama eşit olmasıdır.

Kcal ile kalori arasındaki fark nedir?

Büyük kalori, küçük kalori derken kafalar biraz karışmış olabilir ama merak etmeyin, tam bu noktada her şey çözülüyor. Bizim işimiz büyük kalori yani gıda kalorisiyleyse Kcal nereden çıktı? Basit, çünkü bir büyük kalori demek bir kilokalori demek. Yani Cal = Kcal olarak bir denklem kurabiliriz.

Büyük, küçük gibi çok da havalı olmayan tanımlar yerine kalori tanımının başına kilo eklenerek daha kullanılır bir terim oluşturulmuştur. Aslında doğru bir mantık olduğu görülüyor. Çünkü küçük kalori 1 gram su için gerekli enerji miktarıyken, büyük kalori 1 kilogram su için gerekli enerji miktarıdır. Yani karmaşa biraz toparlanmış desek yanlış olmaz.

Kalori değerinin yiyecek paketleri üzerine yazılmasıyla birlikte kalori birimi de halk arasında sık sık kullanılır olmuştur. Hal böyle olunca değer yuvarlanmış ve kalori olarak söylenir olmuştur. Yani günlük hayatta duyduğumuz her kalori değeri aslında kilokaloridir. Elbette, fizik ve kimya alanında bir çalışma inceliyorsak durum farklı olabilir.

Kilojul kJ nedir?

Günlük hayatta karşılaştığımız kalori tanımının kilokalori anlamına geldiğini söylemiştik. Bu nedenle eğer bir uzman değilseniz büyük kalori, küçük kalori gibi kavramlara hakim olmak zorunda değilsiniz. Ancak konu kJ kısaltmalı kilojule gelince işler biraz karışabiliyor. Çünkü kJ kısaltması ile de karşılaşabiliyoruz.

Kilojul de tıpkı kilokalori gibi enerji miktarı gösterim bir birimidir. Yalnızca hesaplama sistemi farklıdır. 1 kilokalori yani Kcal, 4,18 kilojule yani kJ oranına eşittir. 1 Kcal = 4,18 kJ denklemi kurabiliriz. Örnek vermek gerekirse; 118 gramlık bir muz 105 Kcal ya da 439 kJ enerji miktarına sahiptir.

Yiyecek etiketlerinde gördüğümüz besin değerleri arasında kalori miktarı genel olarak Kcal olarak gösterilir. Ancak farklı ülkelerde paketlenen yiyeceklerin etiketlerinde gördüğümüz kalori miktarı bazen kJ olarak gösterilebilir. Verilen kJ değerini 4,18 değerine bölerek Kcal değerini elde edebilirsiniz.

Kalori hesaplama ile kilo kontrolü:

Kcal nedir sorusunun yanıtını öğrendiğimize göre artık kalori hesaplayarak kilomuzu kontrol edebilir, daha sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşabiliriz. Kalori hesaplama yöntemi ile yalnızca kilo vermez, eğer kilo alma sorununuz varsa bunun üstesinden de gelebilirsiniz. Kalori hesaplama ile kilo kontrolü son derece basit adımlardan oluşur.

Her bireyin birbirinden farklı bir şekilde günlük olarak alması gereken belirli bir kalori miktarı vardır. Eğer almanız gerekenden daha fazla kalori aldıysanız vücudunuz bu kalorileri yağ olarak depolayacak ve bunun sonucunda kilo alacaksınız. Aynı şekilde almanız gerekenden daha az kalori alıyorsanız da vücut depolanan yağları harcayacak ve bunun sonucunda kilo vereceksiniz.

Peki kim, ne kadar kalori almalı? Buradan ve buna benzer hesaplama araçları üzerinden cinsiyetinize, yaşınıza, boyunuza, kilonuza ve diğer değişkenlere göre almanız gereken günlük kalori miktarını hesaplayabilirsiniz. Ancak her vücut biriciktir. Bu nedenle alınması gereken kalori miktarı da benzer özelliklere sahip kişilerde bile değişiklik gösterebilir. Yapılması gereken en doğru hamle bu konuda uzman bir doktora gitmek ve onun uygun gördüğü bir diyet programı ile sağlıklı bir şekilde kilo vermektir. Kilo vereyim derken lütfen sağlığınızdan olmayın.

Hangi yiyecek kaç kalori?

Hangi yiyeceğin kaç kalori olduğuna dair yapılan, uzun yıllar süren çalışmalar sonucu bugün neredeyse tüm yiyeceklerin kaç kalori yani Kcal olduğunu biliyoruz. Yiyeceklerin kalori hesaplamaları genel olarak 100 gram tüketim üzerinden hesaplanır. Yani verilen kalori miktarı, söz konusu yiyecekten 100 gram yiyeceğiniz zaman alacağınız enerji miktarını ifade eder.

Her yiyeceğin kendine özel bir kalori miktarı var ancak genellemek gerekirse sebzelerden alınan kalori miktarı 100 hatta çoğu zaman 50 kalorinin bile altındadır. Aynı şekilde pek çok meyve de 100 kalori ve altında bir enerji miktarına sahiptir. Ancak meyvelerden alınan şeker miktarı da hesaplandığı zaman sebze yemek çok daha sağlıklı görünüyor.

Et ürünleri 150 - 500 kalori arasında değişiyor. Bunun nedeni etin yağ oranıdır. Et ne kadar yağsız olursa kalorisi de o kadar az olur. Süt ürünlerinin kalorisi de yağ miktarı arttıkça artmaktadır. Baklagil ve kuruyemişlerin kalori oranı fazla olsa da tok tutmaları, lifli ve sağlıklı yağa sahip olmaları nedeniyle uzmanlar tarafından öneriliyorlar.

Kcal nedir, kalori ile farkı nedir, kalori nasıl hesaplanır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Kcal nedir bilmek elbette önemli ancak kilo verme konusunda gerçekten istekliyseniz önce mutlaka bir uzmana danışın ve onun önerileri doğrultusunda bu süreci başlatın.