Maruz kaldıkları şiddet nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı mülteciler, nefret ve şiddet içerikli paylaşım yapan kullanıcılarını platformdan uzak tutma çalışmalarıyla gündeme gelen sosyal medya devi Facebook’a “nefret söylemi” davası açtı. Facebook, konu ile ilgili açıklama yapmadı.

2012 yılında Myanmar’ın Arakan eyaletinde Budistler ve Müslümanlar arasında binlerce kişinin katledildiği bir çatışma yaşanmıştı. Daha sonra 2017’de Arakan’daki sınır karakollarına eş zamanlı saldırılar, Myanmar ordusu ile Budist milliyetçilerin kitlesel şiddet eylemlerinin başlamasına sebep oldu.

Yaşanan olaylardan sonra pek çok Arakanlı vatandaş, ülkelerini terk ederek farklı ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Birleşik Krallık ve Amerika’da yaşayan Arakanlı mülteciler, nefret dolu ve yanlış bilgilerin yıllarca yayılmasına izin vermekle suçladıkları Facebook'a dava açtı.

Facebook'a nefret söylemi davası açıldı

Arakanlı mülteciler, Facebook’u kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçluyor. Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan pek çok Arakanlı mülteci, bu suçlama ile dev sosyal medya şirketine 150 milyar dolar değerinde tazminat davası açtı. Birleşik Krallık'ta dava açan mültecileri temsil eden hukuk firmasının Facebook'a gönderdiği mektupta, Facebook algoritmalarının “Arakan halkına karşı nefret söylemini güçlendirdiği” ifade edildi. ABD’nin San Francisco eyaletindeki bazı avukatlar da benzer iddialarla Facebook’a şikayette bulundu. Mülteciler tarafından açılan 150 milyar dolarlık davada Facebook, iddialara henüz yanıt vermedi.

Myanmar’da 20 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Facebook, 2018 yılında Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söylemlerini önlemek için yeteri kadar çaba göstermediğini ifade etmişti. Facebook'un itirafından sonra Birleşmiş Milletler, sosyal medya devini sanal nefretin yayılmasında etkili olmakla suçlamıştı.