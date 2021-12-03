Sosyal medya devi Facebook'un politikalarında yasak olduğu belirtilmesine rağmen aşı karşıtı reklamlara, daha kötüsü aşı zorunluluğunu soykırıma benzeten reklamlara izin verdiği ortaya çıktı.

Sosyal medya devi Facebook, şubat ayında yaptığı açıklamada COVID-19 aşısı dahil tüm aşılar hakkındaki yanlış/yalan bilgiler içeren içeriklerin kaldırılacağını açıklamıştı. Bununla birlikte şirket, “Aşıların emniyetli veya sağlıklı olmadığını ya da ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanacağını iddia eden reklamlar” ve “Sağlık yetkililerinin (yerel sağlık yetkilileri dahil) aşı konusunda verdikleri bilgilerle tutarlı olmayan reklamları” bundan da önce platformdan yasaklamıştı.

Facebook’un Yasal İçerikler listesinde yer alan “Aşıdan Vazgeçirme” başlığı altındaki bilgiye göre aşılara yönelik yalnızca “aşı mevzuatını tartışan reklamlara” izin veriliyor. Fakat geçtiğimiz gün Facebook, aşı karşıtlığı ile Nazi Almanyasını bir araya getiren reklamlara izin verdi. Reklamlar, ABD hükûmetinin COVID-19 ile mücadelesini Nazi Almanyası dönemine benzetiyordu.

Birbirinden çirkin ifadelerle reklamlar verildi

CNN tarafından aktarılan bilgiye göre reklamlar, ticari şirketler tarafından yayımlandı. Reklamlardan birinde “Aslen Amerikalıyım ama şu anda 1941 Almanya’sında yaşıyorum”, diğerindeyse en son Donald Trump’ın seçim sloganı olarak kullanılan “Make America great again” sloganının “Make hanging traitors (hainleri asmayı) great again.” şeklinde değiştirilmiş hali bulunuyordu. Bir diğer reklamdaysa aşıların piyasaya sürülmesi, soykırım ile karşılaştırılıyordu.

Bu reklamların Facebook’ta yüz binlerce dolarlık ödeme karşılığında yayımlandığı ortaya çıktı. İkinci reklamı yayınlayan şirket Ride the Wave, Facebook’a mayıs ayından bu yana reklamlar için 280 bin dolardan fazla ödemişti. Sayfa, 10 binden daha az takipçiye sahipti ancak Facebook’a ödeme yaparak milyonlarca kişiye ulaşıyordu.

Facebook’a reklam veren bir diğer şirket olan Next Level Goods ise 2019 yılından bu yana 500 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptı. Şirketin Facebook’ta düzenli olarak aşı karşıtı t-shirtler için reklam yayımladığı ortaya çıktı. Şirketin bazı ilgili reklamları yayımdan kaldırdığı görüldü.