Geçtiğimiz ay dünya genelinde en çok indirilen mobil oyunlar açıklandı. En çok indirilen 10 mobil oyun arasına 3 yeni isim eklendi. En çok indirilen mobil oyunsa geçtiğimiz ayla aynı oldu.

Her ay birçok alanda elde ettiği verileri bir araya getirerek bir grafik halinde yayınlayan Sensor Tower, bugün Aralık 2020'de en çok indirilen mobil oyunlar listesini yayınladı. Liste, toplamda en çok indirilen oyunların yanı sıra App Store ve Google Play özelinde de sıralamaya yer verdi.

Sensor Tower'ın paylaştığı listeye göre geçtiğimiz ay boyunca App Store'da en çok indirilen mobil oyun Call of Duty: Mobile oldu. Listenin ikinci sırasında Among Us yer aldı ve mağazadaki üç mobil oyun ilk defa ilk 10'a girmeyi başardı. Google Play'de en çok indirilen mobil oyunsa Among Us oldu ve 4 oyun ilk defa ilk 10'a katıldı.

Aralık 2020'de en çok indirilen mobil oyunlar:

10. Tiles Hop:

Amanotes tarafından geliştirilen Tiles Hop, bir topu tutarak ve sürükleyerek zıplamasını sağladımız bir oyun. İstediğimiz şarkı eşliğinde ritme göre ayak uyduran oyun, eğlenceli dakikalar geçirmenizi sağlayabilir.

9. Subway Surfers:

2012 yılında çıkan bu oyunu anlatmamıza herhalde gerek yoktur. 9 yıldır bir görevliden kaçtığımız oyun, bu ay da en çok indirilen oyunlar arasında yer aldı.

8. Imposter Solo Kill:

Among Us'ın popüler olmasıyla birlikte birçok Among Us benzeri oyun uygulama mağazalarında yayınlandı. Bu oyunlardan birisi olan Imposter Solo Kill ise Among Us temasına ve karakterlerine sahip olsa da bunu üç boyutlu grafikleriyle size yansıtıyor. Oyun, ilk 10 içine giren yeni isimlerden birisi.

7. Call of Duty: Mobile:

Mobil battle-royale oyunlarına dişli bir rakip olarak çıkan Call of Duty: Mobile, bir battle-royale oyunu haricinde tüm rakiplerini elemeyi başardı. Oyun, geçtiğimiz aya göre ilk 10 içinde daha üst sıraya yerleşti.

6. Garena Free Fire:

İşte Call of Duty: Mobile'a yenik düşmeyen o battle-royale oyunu, Garena Free Fire'dı. Ancak popüler oyun, bu ay sıralamada geriledi.

5. Shortcut Run:

Hiperbasit oyunlar kategorisinde yer alan ve VOODOO tarafından yayınlanan Shortcut Run, geçtiğimiz aya göre sıralamada düşüş yaşadı.

4. Roof Rails:

Bir diğer VOODOO oyunu olan Roof Rails, bu ay en çok indirilen ilk 10 oyun arasına girmeyi başardı ve bu girişini 4. sıradan yaptı.

3. Sushi Roll 3D:

Suşi yaptığımız bir diğer hiperbasit oyun olan Sushi Roll 3D, listeye giren yeni oyunlar arasında en iyi sıraya sahip oldu.

2. Join Clash 3D:

Hiperbasit oyunların popülerliğini zor bir şekilde yitireceğine işaret eden listedeki bir diğer oyun da Join Clash 3D oldu. Oyun, geçtiğimiz aya göre listede yükselme yaşadı.

1. Among Us:

Bir anda inanılmaz bir popülerlik kazanan Among Us, bu ay da listenin başındaki yerini korumaya devam etti.