Aralık 2025 BMW Fiyat Listesi: "Gırtlak Dolu" Paketler Zamlandı!

BMW, Aralık 2025 dönemi güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay fiyat listesinde büyük bir değişim yapmadı. Ancak bazı modellerin üst donanım seçeneklerinde zam var. İşte güncel rakamlar...

Her otomobil tutkununun hayalini süsleyen Alman otomobil devi BMW'nin aralık ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi açıklandı. Geçtiğimiz ay fiyat listesine dokunmayan firma, bu ay bazı otomobillerin üst donanım seçeneklerine zam yaptı.

Peki BMW sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, BMW Aralık 2025 fiyat listesine bakacağız. Listenin BMW'den alındığını, aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

BMW araba fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı 1 Serisi 3.413.900 TL 3.413.900 TL 2 Serisi 3.548.300 TL 3.548.300 TL 3 Serisi 4.939.000 TL 4.939.000 TL 4 Serisi 5.865.300 TL 5.865.300 TL 5 Serisi 7.563.400 TL 7.563.400 TL 7 Serisi 18.353.400 TL 18.353.400 TL 8 Serisi 19.197.600 TL 19.197.600 TL X1 4.720.500 TL 5.080.100 TL X2 5.007.700 TL 5.007.700 TL Yeni X3 5.837.400 TL 5.910.100 TL X7 30.423.400 TL 30.423.400 TL Z4 7.641.400 TL 7.641.400 TL i4 5.172.100 TL 5.172.100 TL i5 6.293.400 TL 6.293.400 TL i7 12.501.700 TL 12.501.700 TL iX1 3.667.500 TL 3.667.500 TL iX2 3.722.800 TL 3.722.800 TL Yeni iX 9.228.900 TL 9.228.900 TL

1 serisi fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 120, Hibrit Sport Line, Otomatik 3.413.900 TL 120, Hibrit M Sport, Otomatik 3.689.200 TL

2025 BMW 1 Serisi, markanın kompakt hatchback modeli olarak dinamik sürüşü ve premium atmosferiyle dikkat çekiyor. Yenilenen dış tasarımı, modern bir iç mekan ve dijital kokpitle teknolojik bir deneyim sunuyor. Kaliteli malzemeler ve verimli benzinli/dizel motor seçenekleriyle performans ve yakıt ekonomisini dengeleyen 1 Serisi, sürüş keyfine ve teknolojiye önem veren premium kompakt araç arayanlara hitap ediyor.

2 serisi fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 220 Gran Coupe, Hibrit Sport Line, Otomatik 3.548.300 TL 220 Gran Coupe, Hibrit M Sport, Otomatik 4.009.300 TL 230e xDrive Active Tourer, Hibrit Luxury Line, Otomatik 4.493.000 TL 230e xDrive Active Tourer, Hibrit M Sport, Otomatik 4.803.800 TL

2025 BMW 2 Serisi, Coupe ve Active Tourer versiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Coupe, arkadan itişli dinamik sürüşü ve sportif tasarımıyla öne çıkarken, Active Tourer pratiklik ve geniş iç hacim sunuyor. Her iki versiyonda da modern dış tasarım, premium iç mekan ve BMW Curved Display gibi dijital kokpit bulunuyor. Verimli benzinli, dizel ve hafif hibrit motor seçenekleriyle performans ve konforu birleştiren 2 Serisi, sportif sürüşten geniş aile ihtiyaçlarına kadar farklı beklentilere sahip kullanıcılara hitap ediyor.

3 serisi fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 320i Sedan, Benzinli Sport Line, Otomatik 4.939.000 TL 320i Sedan, Benzinli M Sport, Otomatik 5.349.000 TL 320i Sedan, Benzinli 50 Jahre Edition, Otomatik 5.962.400 TL 330i xDrive Touring, Dizel M Sport, Otomatik 8.332.900 TL

2025 BMW 3 Serisi, markanın ikonik spor sedan ve touring modeli olarak dinamik sürüşü, premium konforu ve ileri teknolojiyi bir araya getiriyor. Yenilenen dış ve iç tasarımıyla modern bir görünüme sahip olan araç, dijital kokpit ile de teknolojik bir deneyim sunuyor. Verimli benzinli, dizel ve plug-in hibrit motor seçenekleriyle performans ve yakıt ekonomisini dengeleyen 3 Serisi, sürüş tutkunlarına ve premium özellik arayanlara hitap eden kompakt premium segmentin güçlü bir oyuncusu.

4 serisi fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 420i Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 5.913.200 TL 420i Coupe, Benzinli Edition M Sport, Otomatik 6.866.800 TL 430i xDrive Cabrio, Benzinli M Sport, Otomatik 9.013.200 TL 420i Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 5.865.300 TL 420i Gran Coupe, Benzinli Edition M Sport, Otomatik 6.848.300 TL

2025 BMW 4 Serisi, Coupe, Gran Coupe ve Cabrio seçenekleriyle sportif sürüşü ve premium zarafeti birleştiriyor. Cesur dış tasarımı ve BMW Curved Display gibi dijital kokpitli lüks iç mekanıyla dikkat çekiyor. Güçlü benzinli, dizel ve hafif hibrit motor seçenekleri sunan 4 Serisi, dinamik yol tutuşu ve ileri teknolojisiyle premium coupe ve sedan segmentinde öne çıkıyor.

5 serisi fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 520i Sedan, Hibrit M Sport, Otomatik 7.563.400 TL 520i Sedan, Hibrit Edition M Sport, Otomatik 8.040.500 TL 520d xDrive Sedan, Hibrit (Dizel) M Sport, Otomatik 9.959.800 TL 520d xDrive Sedan, Hibrit (Dizel) Edition M Sport, Otomatik 10.965.400 TL

2025 BMW 5 Serisi, premium orta üst segmentte lüks, performans ve ileri teknolojiyi bir arada sunan bir model olarak öne çıkıyor. Yenilenen dış tasarımı, daha modern ve zarif hatlarıyla etkileyici bir duruş sergiliyor. İç mekanda, sezgisel ve geleceğe dönük bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve detaylı işçilik, kabin içinde üst düzey bir premium atmosfer yaratıyor. Motor seçenekleri, mild-hybrid destekli benzinli ve dizel motorlardan, plug-in hibrit (PHEV) versiyonlarına ve hatta tamamen elektrikli i5 modeline kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

7 serisi fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 740d xDrive Sedan, Hibrit Pure Excellence, Otomatik 18.353.400 TL 740d xDrive Sedan, Hibrit M Excellence, Otomatik 19.275.700 TL

2025 BMW 7 Serisi, markanın amiral gemisi sedanı olarak ultra lüks, üst düzey konfor ve çığır açan teknolojiyi bir araya getiriyor. Cesur dış tasarımı ve arkada 31.3 inçlik 8K BMW Theatre Screen gibi özelliklerle hareketli bir yaşam alanı sunan iç mekanıyla dikkat çekiyor. Kokpitte BMW Curved Display ve yenilikçi kontrol elemanlarıyla geleceğe dönük bir deneyim sunuluyor. Güçlü hibrit motora sahip olan 7 Serisi, iş dünyası liderlerinden en üst seviyede lüks ve teknoloji arayanlara hitap eden rakipsiz bir sedan.

8 serisi fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 840i xDrive Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 19.197.600 TL 840i xDrive Cabrio, Benzinli M Sport, Otomatik 19.914.800 TL 840i xDrive Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik 19.731.000 TL

2025 BMW 8 Serisi, Coupe, Gran Coupe ve Cabrio seçenekleriyle BMW'nin lüks ve sportifliğini zirvede temsil ediyor. Zarif dış tasarımı ve BMW Curved Display gibi dijital kokpitli lüks iç mekanıyla dikkat çekiyor. Güçlü benzinli, dizel ve M motor seçenekleri sunan 8 Serisi, dinamik sürüşü, üst düzey lüksü ve ileri teknolojisiyle premium spor lüks segmentinde öne çıkıyor.

X1 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat xDrive25e, Hibrit (Fişli) X-Line, Otomatik 5.080.100 TL xDrive25e, Hibrit (Fişli) M Sport, Otomatik 5.250.000 TL

2025 BMW X1, kompakt SUV olarak dinamik sürüşü, pratikliği ve premium özellikleriyle öne çıkıyor. Yenilenen tasarımı, BMW Curved Display gibi dijital kokpitiyle modern bir deneyim sunuyor. Geniş iç hacmi ve verimli benzinli, dizel ile tamamen elektrikli iX1 seçenekleriyle X1, şehir içi ve uzun yolculuklar için çok yönlü bir premium SUV arayanlara hitap ediyor.

X2 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat sDrive20i, Hibrit M Sport, Otomatik 5.007.700 TL

2025 BMW X2, kompakt SUV segmentinde coupe tarzı sportifliği ve dinamik sürüşü birleştiriyor. Yenilenen agresif dış tasarımı ve BMW Curved Display gibi dijital kokpitli modern iç mekanıyla dikkat çekiyor. Verimli benzinli (mild-hybrid) ve tamamen elektrikli iX2 seçenekleri sunan X2, stil sahibi, aktif ve dinamik bir kompakt SUV arayanlara hitap ediyor.

Yeni X3 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 20, Hibrit (Benzinli) X-Line, Otomatik 5.910.100 TL 20, Hibrit (Benzinli) M Sport, Otomatik 6.245.700 TL 20d xDrive, Hibrit (Dizel) M Sport, Otomatik 7.698.300 TL

2025 BMW X3, orta boyutlu SUV olarak dinamizm, konfor ve pratikliği harmanlıyor. Yenilenen dış tasarımı, BMW Curved Display gibi dijital kokpitiyle modern bir deneyim sunuyor. Geniş iç hacmi ve cömert bagajıyla aileler için ideal olan X3, verimli dizel hibrit ve tamamen elektrikli iX3 seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Çok yönlü ve premium bir SUV arayanlara hitap ediyor.

X7 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat xDrive40d, Hibrit (Dizel) M Excellence, Otomatik 30.423.400 TL

2025 BMW X7, BMW'nin amiral gemisi büyük SUV'u olarak ultra lüksü, güçlü performansı ve geniş iç hacmi bir araya getiriyor. Heybetli dış tasarımı ve üç sıra koltuklu lüks iç mekanıyla dikkat çeken X7, BMW Curved Display gibi dijital kokpit ile son teknoloji bir deneyim sunuyor. Güçlü hibrit dizel motor seçenekleri sunan 2025 BMW X7, geniş aileler ve en üst düzey lüks ile konforu arayanlar için iddialı bir SUV.

Z4 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat sDrive30i, Benzinli M Sport, Otomatik 7.641.400 TL

2025 BMW Z4, BMW'nin sportif roadster'ı olarak klasik üstü açık sürüş keyfini modern performans ve lüksle birleştiriyor. Keskin hatlara sahip atletik dış tasarımı ve alçak sürüş pozisyonuyla dinamik bir duruş sergiliyor. İç mekanda ise sürücü odaklı bir kokpit, yüksek kaliteli malzemeler ve BMW'nin güncel bilgi-eğlence sistemiyle teknolojik ve premium bir atmosfer sunuluyor.

i4 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat i4 eDrive40, Elektrik M Sport, Otomatik 5.172.100 TL i4 eDrive40, Elektrik Edition M Sport, Otomatik 5.847.600 TL

2025 model BMW i4, BMW'nin tamamen elektrikli Gran Coupe'si olarak dinamik performansı, premium lüksü ve sıfır emisyonlu sürüşü birleştiriyor. Akıcı dış tasarımı ve BMW Curved Display gibi dijital kokpitli modern iç mekanıyla dikkat çekiyor. Farklı motor ve batarya seçenekleriyle geniş menzil (600 km'ye kadar) ve hızlı şarj sunan i4, sportif sürüşten ödün vermeden elektrikli bir premium otomobil arayanlara hitap ediyor.

i5 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat i5 eDrive40, Elektrik M Sport, Otomatik 6.293.400 TL i5 eDrive40, Elektrik Edition M Sport, Otomatik 6.679.100 TL i5 xDrive40, Elektrik M Sport, Otomatik 7.061.700 TL i5 xDrive40, Elektrik Edition M Sport, Otomatik 7.434.000 TL i5 xDrive40 Touring, Elektrik M Sport Otomatik 7.211.800 TL i5 xDrive40 Touring, Elektrik Edition M Sport Otomatik 7.586.200 TL i5 M60 xDrive, Elektrik M, Otomatik 8.948.400 TL i4 M60 xDrive Touring, Elektrik M, Otomatik 9.041.100 TL

2025 BMW i5, BMW 5 Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Sedan ve Touring (station wagon) gövde tipleriyle sunulan i5, modern ve zarif dış tasarımıyla dikkat çekerken, iç mekanda büyük dijital ekranlar ve iDrive sisteminin güncel versiyonuyla sezgisel ve geleceğe dönük bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve detaylı işçilikle donatılan kabin, üst düzey bir premium atmosfer yaratıyor.

i7 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat xDrive60 Sedan, Elektrik Pure Excellence, Otomatik 12.501.700 TL xDrive60 Sedan, Elektrik M Excellence, Otomatik 12.958.100 TL M70, Elektrik M, Otomatik 14.321.300 TL

2025 BMW i7, BMW'nin tamamen elektrikli amiral gemisi sedanı olarak ultra lüksü, üstün konforu ve sıfır emisyonlu sürüşü bir araya getiriyor. Heybetli dış tasarımı ve arkada 31.3 inçlik 8K BMW Theatre Screen gibi özelliklerle hareketli bir yaşam alanı sunuyor. Dijital kokpitli iç mekanıyla son teknoloji bir deneyim vadeden i7, yüksek menzil (600 km'ye kadar) ve hızlı şarj kapasitesiyle elektrikli lüksün zirvesini temsil ediyor. Lüks, teknoloji ve sürdürülebilirlik arayanlara hitap eden rakipsiz bir elektrikli sedan.

iX1 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat eDrive20, Elektrik Sport Line, Otomatik 3.667.500 TL xDrive20, Elektrik X-Line, Otomatik 3.855.700 TL xDrive20, Elektrik M Sport, Otomatik 3.948.300 TL

2025 BMW iX1, BMW X1'in tamamen elektrikli versiyonu olarak dinamik sürüşü, pratikliği ve sıfır emisyonlu premium deneyimi bir araya getiriyor. Modern tasarımı, BMW Curved Display gibi dijital kokpitiyle teknolojik bir iç mekan sunuyor. Geniş iç hacmiyle işlevsel olan iX1, tek şarjla sunduğu menzil ve hızlı şarj kapasitesiyle elektrikli mobilitede iddialı. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklara uygun, çevre dostu ve çok yönlü bir premium kompakt SUV arayanlara hitap ediyor.

iX2 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat eDrive20, Elektrik Sport Line, Otomatik 3.722.800 TL eDrive20, Elektrik M Sport, Otomatik 4.055.900 TL

2025 BMW iX2, BMW'nin tamamen elektrikli kompakt SUV'u olarak coupe tarzı dinamizmi ve sıfır emisyonlu sürüşü birleştiriyor. Agresif dış tasarımı ve dijital kokpitli modern iç mekanıyla dikkat çekiyor. Tek şarjla yeterli menzil sunan ve hızlı şarj kapasitesine sahip iX2, sportif, çevreci ve teknolojik bir premium kompakt SUV arayanlara hitap ediyor.

Yeni iX fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat xDrive60, Elektrik M Sport, Otomatik 9.228.900 TL xDrive60, Elektrik M, Otomatik 10.205.200 TL

BMW iX, BMW'nin tamamen elektrikli amiral gemisi SUV'u olarak fütüristik tasarımı, üstün konforu ve ileri teknolojiyi bir araya getiriyor. Cesur dış tasarımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çekiyor. 630 kilometreye varan yüksek menzil ve hızlı şarj kapasitesi sunan iX, çevre dostu lüksü, son teknolojiyi ve üst düzey konforu bir arada arayan prestijli kullanıcılara hitap ediyor.