HONOR, bu yılın başlarında Samsung Galaxy S24 ile çıkan yapay zekâ destekli özellik "Arama İçin Daire İçine Al" özelliğinin 3 telefonuna ekleneceğini duyurdu. Bu cihazlardan 2'si Türkiye'de de satılıyor.

Google, bu yılın başlarında yapay zekâ destekli “Arama İçin Daire İçine Al” ismi verilen bir özelliği kullanıcılarla buluşturmuştu. Bu özellik, ilk başta Samsung Galaxy S24 serisinde yer alsa da ilerleyen dönemde diğer Android telefonlara da gelmeye başlamıştı.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Özelliğin HONOR markalı 3 telefona daha geleceği duyuruldu.

HONOR Magic V3, HONOR 200 ve HONOR 200 Pro’ya eklenecek

Yapılan açıklamalara göre HONOR; 200, 200 Pro ve katlanabilir telefonu Magic V3’e “Arama İçin Daire İçine Al” özelliğini getirecek. HONOR 200 ve HONOR 200 Pro ülkemizde satılan telefonlar. Yani bu cihazlara sahipseniz yakında özellikten yararlanabileceksiniz. Magic V3 ise henüz ülkemizde yok.

“Arama İçin Daire İçine Al”, basitçe anlatacak olursak ekranınızda gördüğünüz herhangi bir şeyi daire içine alarak onun hakkında daha fazla bilgi edinmenize yarıyor. Bu bir fotoğraftaki herhangi bir nesne veya bir makaledeki kelime olabilir. Yapay zekânın desteğiyle hızlıca özelliği internetten aratabiliyorsunuz. Buna ek olarak direkt ekran görüntüsüyle de arama yapma veya kod tarama imkânı da sunuyor.

Özellik, 10 Ekim, yani bugün itibarıyla Magic V3’e eklendi. 200 ve 200 Pro modellerine ise ilerleyen haftalarda gelecek. Tam tarihi henüz açıklanmadı.