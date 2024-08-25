Samsung'un çok kullanışlı yapay zekâ özelliği Arama İçin Daire İçine Al özelliği, dünya çapındaki Galaxy S21 FE kullanıcılarına sunulmaya başladı.

Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy S24 serisiyle birlikte “Arama İçin Daire İçine Al” (Circle to Search) isimli yapay zekâ destekli bir özelliği de kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Özellik, ilk başta amiral gemisi cihazlarda olsa da sonrasında diğer segmentlerdeki Samsung cihazlarda da sunulmaya başlamıştı.

Şimdi ise bir telefona daha geldi. Şirket, popüler telefonu Galaxy S21 FE’ye Arama İçin Daire İçine Al özelliğini ekledi.

Samsung Galaxy S21 FE kullanıcıları artık Arama İçin Daire İçine Al özelliğini kullanabiliyor

Özellik, birkaç gün önce Asya’daki Galaxy S21 FE kullanıcılarına sunulmuştu. Dün itibarıyla da Avrupa, ABD ve Kanada’daki cihazlara geldi ve bir nevi dünya çapında çıkış yaptı. Kullanıcılar, güncelleme yaparak özelliğe erişebiliyorlar.

Arama İçin Daire İçine Al özelliği, basitçe anlatacak olursak yapay zekânın yardımıyla telefonunuzdaki herhangi bir kısmı daire içine alarak ya da ekran görüntüsüyle internette arama yapmanıza olanak tanıyor. Böylece merak ettiğiniz bir şey hakkında çok hızlı bir şekilde bilgi edinebiliyorsunuz.